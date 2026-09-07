Reina de belleza casi es agredida con una silla tras ser coronada

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La noche que debía estar dedicada por completo a celebrar a la nueva representante de Panamá para Miss Universo 2026 tuvo un episodio inesperado que generó comentarios entre los seguidores de los concursos de belleza.

¿Quisieron perjudicar a la nueva reina?

Mientras Gabriela Lineth González del Valle, representante de Chiriquí, celebraba su triunfo, en redes sociales comenzó a difundirse un video en el que se observa cómo una persona del público lanza una silla hacia el área donde se encontraba la nueva soberana.

El objeto, afortunadamente, no habría alcanzado a golpear a la reina, pero la escena provocó preocupación entre quienes presenciaban la celebración y posteriormente entre los usuarios que reprodujeron las imágenes.

La situación también generó opiniones compartidas entre los seguidores del certamen, especialmente porque ocurrió apenas segundos después de que Panamá conociera a la mujer que llevará su banda en la competencia internacional.

Gabriela González es la nueva Miss Universe Panamá

El incidente ocurrió durante la gran final de Miss Universe Panamá 2026, celebrada el sábado 5 de septiembre en la Arena Roberto Durán. Allí, Gabriela se impuso entre 28 candidatas y consiguió el título que la convierte en la nueva representante panameña.

La joven, también estudiante de Medicina, quedó finalmente con la corona, mientras Emily Barahona, representante de La Chorrera, obtuvo el título de virreina.

Tras escuchar su nombre, González llevó sus manos al rostro, visiblemente emocionada, antes de comenzar oficialmente su camino como reina nacional. Ahora tendrá pocos meses para prepararse para uno de los escenarios más importantes de su carrera.

Gabriela González será la encargada de defender los colores de Panamá en la 75.ª edición de Miss Universo, que tendrá como sede San Juan, Puerto Rico.

La organización de Miss Universo confirmó que la gran final se realizará el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, como parte de la celebración por los 75 años del concurso.