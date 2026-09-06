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Candidata se desmaya en vivo durante la final de Miss Universo Panamá

La joven no pudo resistir la presión, los días de ensayos y cansancio, cayendo en pleno escenario nacional 

 

Por

Elvis González
Domingo, 06 de septiembre de 2026 a las 12:40 pm
Candidata se desmaya en vivo durante la final de Miss Universo Panamá
Miss Panamá / Cortesía
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Durante la final del concurso Miss Panamá Universo 2026, una de las candidatas sufrió un desafortunado momento al desmayarse totalmente en vivo, siendo captada por las cámaras y todo el público asistente.

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Desmayo en la final de Miss Panamá

A través de las redes sociales, se hizo viral un video del momento exacto en el que la joven, identificada como Ilanith Ávila, representante de Los Santos, pierde el conocimiento y cae al piso, siendo rápidamente ayudada por sus compañeras.

Segundos previos a la caída, la beldad se tambaleaba hasta que su cuerpo no pudo más y cayó tendida al piso, para luego ser atendida por el equipo de emergencias.

El momento ocurrió tras finalizar el desfile en traje de gala, en el que Ávila lució un vestido dorado con abundante pedrería.

Ganadora de la competencia

Luego de haber recibido la atención médica pertinente, Ilanith regresó al escenario del Arena Roberto Durán.

La ganadora de la edición 2026 fue Gabriela Lineth González del Valle, representante de la provincia de Chiriquí, quien representará a Panamá en la venidera edición de Miss Universo en Puerto Rico.

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