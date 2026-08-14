Destituida Miss Universo Perú 2026 ¿Qué pasó?

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del jueves 13 de agosto, la organización Miss Perú reveló la destitución de Luren Márquez para el certamen de Miss Universo 2026, a celebrarse próximamente en Puerto Rico.

Destitución de Márquez

A través de un corto comunicado, la organización dirigida por Jessica Newton, informó que Luren ya no sería la representante de Perú y que en los próximos días brindará mayor información sobre la nueva reina.

"Luren Márquez deja de ostentar el título de Miss Perú 2026. Queda sin efecto su representación a Miss Universo 2026 en Puerto Rico. En los próximos días daremos más información", escribieron.

La organización con sede en Lima no reveló el por qué de la salida de Márquez, causando gran conmoción en el público y missólogos por saber lo que realmente habría pasado.

La joven de 27 años y modelo profesional había sido designada como Miss Perú Universo el 15 de abril, comenzando con su preparación para la contienda universal.

Datos de la destituida reina

Luren Leticia Márquez Canales es una administradora y conductora peruana que tenía el gran sueño de pisar el escenario de Miss Universo con la banda de Perú.

Hasta el momento, ella no se ha pronunciado para aclarar la ola de comentarios en redes sociales sobre cuál habría sido el detonante para su no participación en San Juan, Puerto Rico.