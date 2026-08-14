El mayor sacrificio de Alicia Machado para llegar al Miss Universo

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No todo fue brillo y corona. Alicia Machado rompió el silencio y confesó el mayor sacrificio que enfrentó para llegar al Miss Universo, certamen que conquistó tras su paso por el Miss Venezuela.

Durante el podcast “Desde Cero By Juancito”, explicó que llegar al escenario del certamen internacional no fue color de rosa tras atravesar varias dificultades económicas en medio de su preparación.

El mayor sacrificio de Alicia

De acuerdo con la exreina de belleza, sus padres se vieron obligados a hipotecar la propiedad familiar, ubicada en Maracay, estado Aragua, por la falta de apoyo económico para costear gastos rumbo a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, lugar donde se celebró la 45.ª edición del Miss Universo.

“Mi mamá me dijo: ‘Hija, nosotros a duras penas estamos pagando la casa y ¿cómo hacemos? Tú necesitas vestidos, todo’”, recordó las palabras de su progenitora antes de tomar la decisión.

La poca fe de la Organización Miss Venezuela

Ya una vez con el título de Miss Venezuela, la responsabilidad de representar al país fue mucho mayor; sin embargo, Alicia Machado afirma que “nadie esperaba” que ganara. “La Organización Miss Venezuela no me consideraba a mí para el Miss Universo”, agregó.

Aquella falta de apoyo se debía a que no cumplía con los estereotipos de belleza de la época y su negativa a someterse a cambios estéticos. A pesar de su experiencia previa, logró reconciliarse con la empresa y tener una buena relación a través de los años.