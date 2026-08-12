Alicia Machado revela quién fue el galán venezolano al que nunca conquistó

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Alicia Machado volvió a sorprender con una confesión sobre su vida sentimental que pocos conocían. La Miss Universo venezolana reveló que durante años estuvo enamorada de uno de los grandes galanes de la televisión venezolana.

La revelación ocurrió durante una entrevista en el podcast “Desde Cero”, donde la también actriz y cantante participó en una dinámica de preguntas y respuestas.

Allí, cuando le preguntaron por un hombre que le había gustado y que nunca le prestó atención de la manera que ella esperaba, Machado no dudó demasiado en revelar su identidad.

Alicia Machado se enamoró desde iña

La historia comenzó mucho antes de que Alicia Machado alcanzara la fama internacional. Según contó la venezolana, su admiración por Jean Carlo Simancas nació cuando todavía era una niña y lo veía en televisión.

Machado recordó al actor como una figura que para ella representaba prácticamente al hombre ideal. “Él era tan bello, él era como mi príncipe”, relató durante la conversación, dejando claro que aquella admiración de infancia llegó a convertirse en un verdadero enamoramiento.

La exreina de belleza incluso reconoció la intensidad de aquellos sentimientos al recordar que “se moría” por él. Con el paso de los años, sin embargo, el sueño de tener un romance con el galán venezolano nunca llegó a convertirse en realidad.

El día que Alicia finalmente se lo confesó

Pero la exreina de belleza sí tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con Jean Carlo Simancas y, en una ocasión, decidió dejar atrás la timidez para decirle lo que sentía.

La actriz contó que ambos coincidieron en una fiesta realizada en una casa de La Lagunita. Para reunir el valor necesario, recordó que tomó tres tragos antes de acercarse al reconocido actor y confesarle directamente sus sentimientos.

“He estado enamorada de ti desde niña”, fueron las palabras con las que Alicia le reveló a Simancas lo que había sentido durante años. Sin embargo, la respuesta del actor estuvo muy lejos de convertirse en la declaración romántica que ella probablemente había imaginado.

De acuerdo con el relato de Alicia, Simancas siempre tuvo un trato afectuoso con ella, aunque nunca respondió a sus sentimientos como pareja.

La Miss Universo 1996 explicó que el actor la trataba “como si yo tuviera 12 años” y recordó algunas de las expresiones cariñosas que él utilizaba cuando se encontraban. Para Machado, aquella actitud dejaba en evidencia que el ex de Mimi Lazo y Dora Mazzone, la veía de una manera diferente.

No obstante, aseguró que, si algún día tiene la oportunidad de producir una película, serie u otra producción, le encantaría contar con el criollo como protagonista. “Me encantaría trabajar con el señor Jean Carlo Simancas”, manifestó.

Además, volvió a elogiar al actor y lo describió como el prototipo del hombre venezolano que siempre admiró: elegante, atractivo y con ese perfil de galán que marcó una época en la televisión nacional.