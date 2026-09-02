Fátima Bosch, Miss Universo 2025, protagonizó un tenso momento con la prensa

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Fátima Bosch vivió un incómodo encuentro con varios reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La modelo fue abordada mientras se dirigía a tomar un vuelo y, ante las preguntas de la prensa, dejó claro que no estaba dispuesta a permitir que se invadiera su espacio personal.

El momento ocurrió cuando los periodistas intentaron obtener declaraciones sobre diferentes asuntos que han rodeado a la mexicana durante los últimos meses, entre ellos la supuesta demanda que Nawat Itsaragrisil habría presentado en su contra.

Visiblemente apurada, Bosch pidió comprensión y cuestionó la manera en que estaba siendo abordada. “En pleno siglo XXI no puede ser que exigir el respeto básico hacia una mujer es algo que nos sigue escandalizando”, expresó.

Fátima Bosch niega la versión de Nawat

Uno de los temas que más interés generó entre los reporteros fue precisamente el conflicto con Nawat, empresario tailandés y una de las figuras vinculadas a la organización de Miss Universo en Tailandia.

Bosch ha estado relacionada con esta controversia desde noviembre de 2025, cuando protagonizó un enfrentamiento con Nawat durante una actividad previa al certamen.

El episodio ocurrió después de que el directivo cuestionara públicamente a la entonces representante mexicana por no participar en una actividad promocional. Bosch respondió defendiendo su postura y posteriormente abandonó el lugar acompañada por otras concursantes.

El conflicto escaló semanas después. En diciembre de 2025 se informó que Nawat había presentado una denuncia por presunta difamación contra Bosch, relacionada con aquel enfrentamiento.

Las autoridades tailandesas indicaron entonces que el caso se encontraba en una etapa inicial de investigación y recopilación de pruebas.

Ahora, meses después de aquella controversia, Fátima volvió a ser cuestionada sobre el tema en territorio mexicano y su respuesta dejó claro que el asunto continúa generando preguntas alrededor de su reinado. Además, recordemos que, Nawat emitió una demanda en su contra.

La Miss Universo pide respeto a su vida personal

Más allá de las preguntas relacionadas con Nawat, el encuentro en el AICM permitió ver a una Fátima Bosch visiblemente incómoda ante la insistencia de los reporteros.

La reina de belleza dejó entrever que, pese a la enorme exposición que implica su título, existen aspectos de su vida que desea mantener al margen de las cámaras.

Su mensaje fue directo: “Yo soy un ser humano, antes que nada. No soy servidora pública, no le debo explicaciones a nadie si no quiero”.