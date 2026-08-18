Fátima Bosch en fuerte polémica, tras ignorar a un reportero

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Las polémicas para la Miss Universo 2025 Fátima Bosch parecen no tener fin. Y es que, tras su participación en la final del Miss Universo Ecuador, tuvo una extraña y distante actitud con la prensa local.

Polémica en redes

En las plataformas digitales corren imágenes y videos del momento exacto en el que la tabasqueña de 26 años rechazó las preguntas realizadas por un reportero del programa "De Casa en Casa", al punto de quitarle el micrófono de manera brusca.

El profesional de la comunicación le preguntaba a Fátima cómo era su estadía en Ecuador, pregunta que ella jamás respondió, expresando únicamente que tenía que irse.

El rechazo frío a las preguntas de los medios, que buscaban conocer la experiencia de Fátima en Ecuador, dejó al público con fuertes interrogantes sobre la actitud que ha presentado la belleza universal desde que ganó el título el año pasado en Tailandia.

En el clip se aprecia en dos ocasiones que la belleza de piel blanca quitó el micrófono en señal de no querer ofrecer declaraciones sobre su reinado.

Redes sociales explotan

La reacción de Fátima ha desatado una ola de comentarios: unos rechazan la actitud de una Miss Universo, mientras que otros aseguran que el reportero se pasó del límite por colocarle el micrófono en la cara.

El video finaliza con la salida de Fátima del recinto, sin ofrecer declaraciones.