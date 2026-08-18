Farándula

Fátima Bosch en fuerte polémica, tras ignorar a un reportero

La modelo tabasqueña fue distante y sin emoción con la prensa ecuatoriana 

Por

Elvis González
Martes, 18 de agosto de 2026 a las 02:42 pm
Fátima Bosch en fuerte polémica, tras ignorar a un reportero
Fátima Bosch / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Las polémicas para la Miss Universo 2025 Fátima Bosch parecen no tener fin. Y es que, tras su participación en la final del Miss Universo Ecuador, tuvo una extraña y distante actitud con la prensa local.

NOTAS RELACIONADAS

Polémica en redes

En las plataformas digitales corren imágenes y videos del momento exacto en el que la tabasqueña de 26 años rechazó las preguntas realizadas por un reportero del programa "De Casa en Casa", al punto de quitarle el micrófono de manera brusca.

El profesional de la comunicación le preguntaba a Fátima cómo era su estadía en Ecuador, pregunta que ella jamás respondió, expresando únicamente que tenía que irse.

El rechazo frío a las preguntas de los medios, que buscaban conocer la experiencia de Fátima en Ecuador, dejó al público con fuertes interrogantes sobre la actitud que ha presentado la belleza universal desde que ganó el título el año pasado en Tailandia.

En el clip se aprecia en dos ocasiones que la belleza de piel blanca quitó el micrófono en señal de no querer ofrecer declaraciones sobre su reinado.

Redes sociales explotan 

La reacción de Fátima ha desatado una ola de comentarios: unos rechazan la actitud de una Miss Universo, mientras que otros aseguran que el reportero se pasó del límite por colocarle el micrófono en la cara.

El video finaliza con la salida de Fátima del recinto, sin ofrecer declaraciones.

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?