Bailarín venezolano se robó el show en el concierto de Karol G

Un joven venezolano se llevó todas las miradas al subir al escenario con la estrella colombiana Karol G. Fue un momento de amor y respeto de la intérprete de 34 años con sus fanáticos, como parte de su gira “Viajando por el mundo Tropitour”.

Zuliano brillando

Se trata de Junior Díaz, un bailarín zuliano que estuvo presente en el espectáculo musical de la artista paisa, gritando con enorme orgullo y fuerza el nombre de su tierra, Venezuela.

A través de las redes sociales circula el video de Díaz en el escenario conversando de manera casual con Carolina Giraldo Navarro, quien le preguntó de dónde era.

El joven no dudó en dar unas palabras como si estuviese en un certamen de belleza, gritando con fuerza: “¡Del Zulia, Venezuela!”. Los aplausos no tardaron en llegar por parte del público en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

La artista siguió con su espectáculo, mientras que el venezolano se quedó con el grupo de bailarines, divirtiéndose y disfrutando de la presentación.

Mensaje en redes sociales

El joven, tras vivir el momento y estar más tranquilo, compartió en redes un mensaje de felicidad por haber pisado el escenario con Karol.

Indicó que en ocasiones los fanáticos de artistas manifiestan conocerlos a manera de juego, sin pensar que podría volverse una completa realidad.

“Hice mi manifestación, entrené mis pasos y me convencí de que pasaría. El 'Baby Wow' de Atlanta sí existe”, escribió en su perfil oficial de Instagram.