Karol G hace historia con “BbY WOW”: la canción que puso al mundo a sus pies

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Karol G vuelve a escribir su nombre en lo más alto de la música internacional. La cantante colombiana alcanzó el número 1 de las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. con “BbY WOW”, su colaboración con los españoles Judeline y rusowsky.

El ascenso del tema fue especialmente llamativo. En apenas cuatro semanas dentro del Billboard Global 200, la canción pasó del quinto lugar al primer puesto. En el listado Global Excl. U.S., el salto también fue contundente y llegó a la cima en su tercera semana después de comenzar en la décima posición.

Karol G suma otro número 1 mundial

Este nuevo logro representa el segundo liderazgo de Karol G en las listas globales de Billboard. La primera vez que la colombiana llegó al número 1 fue en marzo de 2023 con “TQG”, la exitosa colaboración que lanzó junto a Shakira.

Ahora, tres años después, la intérprete vuelve a ocupar el primer lugar con una canción que además comparte protagonismo con Judeline y rusowsky, dos figuras de la escena musical española.

Para ambos artistas, el resultado tiene un significado especial, pues se trata de su primer número 1 en las listas globales de Billboard, un salto importante para sus respectivas carreras y una muestra del alcance que ha conseguido la colaboración.

“BbY WOW” también arrasa en Spotify

“BbY WOW” también ha conseguido cifras importantes en las plataformas digitales. De acuerdo con 2001, la canción ya había superado los 103 millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como uno de los grandes éxitos musicales de este 2026.

El tema forma parte de “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, el más reciente álbum de Karol G, publicado como parte de una etapa en la que la artista ha explorado diferentes sonidos y colaboraciones.

El impacto de “BbY WOW” también se refleja en Spotify Global. La canción alcanzó el número 1 del Top Global de la plataforma, convirtiendo a Judeline en la primera mujer española en liderar esa clasificación mundial. Para Karol G, significó además su segundo número 1 global en Spotify, después de “TQG”.

El curioso sonido detrás de “BbY WOW”

Uno de los detalles que ha despertado curiosidad entre los seguidores está en la base musical de la canción. “BbY WOW” incorpora mediante una interpolación el Coolie Dance Riddim, creado en Jamaica en 2003 por los productores Cordel “Skatta” Burrell y Everton “Eva” Burrell.

Este ritmo ha trascendido fronteras durante más de dos décadas y ha sido utilizado en distintas producciones musicales internacionales.

La propia Judeline también ha contado que durante la grabación registró más versos de los que finalmente aparecen en la versión publicada. La artista incluso manifestó su deseo de que la colaboración tenga un videoclip y de poder interpretarla junto a Karol G durante su gira.