Karol G recibe propuesta de matrimonio en Los Ángeles: esta fue su respuesta

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Durante su presentación en el SoFi Stadium de Los Ángeles, la cantante colombiana Karol G, recibió una propuesta de matrimonio que no estaba en el guion y que terminó provocando una divertida interacción con uno de sus seguidores.

En medio de la tercera fecha de su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”, la artista se encontró con un fan de 56 años que había decidido llamar su atención de una manera bastante particular.

Karol G fue sorprendida por un fan

Con esperanzas de que ‘La Bichota’ se acercara a él, llegó al estadio utilizando una camiseta con el mensaje “¿Quieres casarte conmigo, Karol G?”, acompañado de otra frase en la que aseguraba estar soltero y disponible.

La reggaetonera no dejó pasar el momento. Se acercó al hombre, conversó con él y, entre risas, dejó una respuesta que rápidamente llamó la atención de quienes presenciaron la escena: “Estoy soltera, pero no disponible”.

Lejos de rechazar el gesto de manera tajante, Karol G reaccionó con simpatía y reconoció que el admirador consiguió hacer especial su noche. “Me hizo la noche”, comentó la artista durante el intercambio, mientras el público celebraba la inesperada situación.

No está pensando en casarse

Aunque la situación provocó risas y entusiasmo entre los asistentes, la intérprete de “Si lo ven” aprovechó el momento para dejar clara su posición sentimental.

La cantante explicó que no se siente preparada para casarse, pese a que actualmente está soltera. Incluso bromeó con la idea de que necesitaba una camiseta como la que llevaba el fan para expresar su propio estado sentimental.

“Estoy soltera, pero no disponible”, dijo la intérprete, una frase que resume el momento personal que atraviesa actualmente.

Su comentario llega en un contexto especialmente significativo para la cantante, pues su nueva etapa musical está marcada precisamente por canciones relacionadas con el desamor, la nostalgia y las contradicciones que aparecen después de una ruptura.

La paisa lanzó recientemente su sexto álbum de estudio, “No me arrepiento de sentir tanto”, un proyecto compuesto por 14 canciones en el que explora diferentes emociones relacionadas con el amor y el desamor.

El disco llegó meses después de que se confirmara el final de su relación de cuatro años con el cantante colombiano Feid. La separación se convirtió en uno de los temas más comentados alrededor de la vida personal de ambos artistas.