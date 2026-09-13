El junte de Karol G con la nueva generación de Servando y Florentino que nadie esperaba

La noche del sábado 12 de septiembre, durante su presentación en el Gillette Stadium de Boston como parte de su gira “Viajando por el mundo Tropitour”, Karol G protagonizó un inesperado momento junto a Los Menor3s, agrupación vinculada directamente con Servando y Florentino Primera.

El recinto, que recibió a la estrella paisa en una nueva parada de su recorrido, fue testigo de una escena que emocionó a los venezolanos.

Karol G los presentó como los creadores del fenómeno viral

Sebastián 'Sheba' Primera y Santiago 'Big Bowe' Hiller, hijo y sobrino de Servando Primera, respectivamente, aparecieron sobre la tarima para acompañar a Karol G durante “BbY WOW”, uno de los temas que actualmente domina las redes sociales.

Antes de poner a sonar la canción, la artista presentó a los jóvenes frente al público y los identificó como “los verdaderos creadores del TikTok que ustedes han estado bailando”, haciendo referencia a la tendencia que se ha generado alrededor de la canción.

El momento tomó todavía más fuerza cuando la paisa se dirigió directamente a Sebastián Primera para preguntarle de dónde era. La respuesta no dejó espacio para dudas: “¡Venezuela!”, gritó con orgullo el joven, provocando una reacción de emoción por parte de la cantante paisa.

Acto seguido, Karol G tomó de la mano a los integrantes de Los Menor3s y salió corriendo con ellos para disfrutar la canción frente a miles de personas. “BbY WOW” forma parte del repertorio actual de la colombiana y ha adquirido una enorme fuerza en plataformas digitales.

Un junte icónico con la nueva generación de los Primera

Más allá de la canción, el encuentro tiene un significado especial por la historia familiar que existe detrás de Los Menor3s. El proyecto está integrado por Sheba, hijo de Servando Primera; Nego, hijo de Florentino Primera; y Santiago Hiller, conocido artísticamente como Big Bowe, quien creció estrechamente vinculado a la familia.

Los jóvenes han buscado construir una identidad propia dentro de la música urbana, aunque reconocen que crecer al lado de dos figuras como Servando y Florentino representa una influencia inevitable. Su propuesta mezcla sonidos urbanos y distintas corrientes contemporáneas, mientras intentan que su nombre artístico tenga cada vez más peso por mérito propio.

La admiración de Karol G por Servando y Florentino

Y existe otro ingrediente que hace todavía más especial esta aparición. Karol G ya había dejado claro públicamente que siente admiración por Servando y Florentino, quienes marcaron a varias generaciones de venezolanos desde sus años con Salserín y posteriormente como dúo.

La conexión quedó demostrada durante la visita de la colombiana a Venezuela en marzo de 2024. En su presentación en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, Karol G invitó a los hermanos Primera al escenario y juntos interpretaron el recordado éxito “De sol a sol”, un momento que desató la euforia de los miles de fanáticos presentes.

La propia cantante recordó entonces cuánto disfrutaba esa canción desde su época escolar y habló con admiración de los artistas venezolanos. La presentación terminó incluso con la famosa “vueltica” que forma parte de la identidad de “De sol a sol”.