Los Menor3s regresan con el EP ‘CALLAÍTO SAFARI’

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Luego de posponer su lanzamiento original por el sismo registrado en Venezuela el pasado 24 de junio, la agrupación juvenil LOS MENOR3S (Sheba, Nego y Big Bowe) está lista para retomar la escena musical con el esperado estreno de su EP CALLAÍTO SAFARI, disponible en todas las plataformas digitales a partir de este 13 de agosto.

Aquel 24 de junio, a solo horas de la fecha pactada para su debut discográfico, la agrupación decidió pausar el lanzamiento para enfocar toda su energía en el apoyo comunitario. De esa respuesta humana nació el Movimiento Camina, una iniciativa social y colaborativa que ha llevado contención, actividades artísticas y alegría a más de 300 niños en sectores como Catia, Maiquetía y Naiguatá. Hoy, tras entender la música y el arte como herramientas fundamentales para sanar, sacar sonrisas y activar el ritmo resiliente de su gente, LOS MENOR3S regresan a las plataformas digitales para celebrar la fuerza de levantarse juntos.

CALLAÍTO SAFARI marca una bisagra en la trayectoria de la agrupación. Desarrollado a lo largo de dos años de trabajo continuo en Future Culture Studios y bajo la producción ejecutiva de Servando Primera, el proyecto consolida la transición de la banda hacia una etapa de madurez artística, experimentación y proyección global, respaldados por su nueva alianza de management con WK Entertainment.

El proceso creativo entrelaza de forma orgánica esencias nuevas y maduradas, logrando un balance perfecto entre la frescura actual y la solidez de sus composiciones iniciales. En el ámbito de la producción, el grupo unió fuerzas con mentores y figuras clave de la industria: el venezolano Dani Crazytown, arquitecto principal de la propuesta sonora; el productor local Yiyi, aportando matices vanguardistas; y el destacado productor estadounidense FKA 1st (first), responsable de elevar la atmósfera sonora a estándares internacionales. Además, el integrante Sheba dio un paso firme en su faceta creativa al producir el tema ‘a las mil’.

"Este EP siempre fue un trabajo bien íntimo y visionario. Quisimos trabajar las canciones con nuestros productores favoritos, los que nos han criado en esta vuelta musical. Dani Crazytown fue el primero que verdaderamente nos estiró la mano como el gran maestro que es; también está Yiyi, que nos introdujo un sonido demasiado fresco, y tuvimos la gran oportunidad de trabajar con FKA. 1st para crear un sonido nuevo que de pana es una locura. Además, yo me atreví a producir un tema con un groove bastante loco e interesante ('a las mil') y agradezco a los muchachos por confiar en mí”, dijo Sheba.

La riqueza musical de CALLAÍTO SAFARI transita con soltura desde los compases del chill urbano hasta propuestas de alto impacto influenciadas por el house. A nivel de composición, el talento innato de Sheba, Nego y Big Bowe contó con el respaldo estratégico de plumas de amplia trayectoria como Lio Kan, Plumber y Servando Primera, elevando la lírica del proyecto.

"El proceso creativo de este EP es bien loco porque hay canciones que tienen más de dos años hechas y otras que terminamos hace una semana, por lo que tiene muchas esencias nuevas y viejas. Este proyecto es tan especial porque llevamos creándolo desde hace tiempo, metiéndole mucho cariño, y después de tanto esfuerzo ya por fin terminamos de ponerle la última pieza al lego para que el mundo entero lo escuche”, comentó BIG BOWE

En el apartado audiovisual, la visión estética estuvo bajo la dirección creativa de Rodrigo Hiller, quien diseñó conceptos de vanguardia para los videoclips del EP, traduciendo cada frecuencia y ritmo en narrativas visuales de alto nivel.

Repertorio de canciones (TRACKLIST)