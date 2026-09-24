La cantante con la que Karol G desea hacer una colaboración: “Voy a llegar a ella”

La reggaetonera colombiana, Karol G, sostuvo recientemente un encuentro en Nueva Jersey con los medios de comunicación, en el que habló de diferentes temas de su carrera musical y el éxito que está teniendo con su tour y el nuevo disco “No me arrepiento de sentir tanto”.

Durante la conversación, la paisa habló sobre una de sus colegas, con quien admitió querer realizar otra colaboración y, aseguró que, va a hacer todo lo que esté en sus manos para lograrlo.

Karol G quedó enganchada con esta artista

‘La Bichota’ reveló que, mantiene una conexión artística nada más y nada menos que con la argentina Cazzu y contó que recientemente tuvo la oportunidad de verla nuevamente sobre un escenario en Nueva York.

La presentación de la rapera habría reforzado el interés de Karol G por unir sus voces. La colombiana destacó especialmente la personalidad de Cazzu, a quien describió como una artista “súper irreverente”, una característica con la que siente afinidad en esta etapa de su carrera.

Pero, la reggaetonera no se quedó únicamente en elogios. Al hablar de una posible colaboración, dejó claro que estaría dispuesta a tomar la iniciativa y buscar a la llamada ‘Jefa del Trap’ para conocer que podrían construir juntas musicalmente.

Karol G y Cazzu ya habían coincidido

Esta no sería la primera vez que las artistas comparten un espacio musical. Karol G y Cazzu coincidieron en 2021 durante NEÓN, la experiencia de conciertos encabezada por J Balvin en Las Vegas.

Cinco años después, la intérprete de “BbY WoW” recordó aquella conexión y volvió a expresar su deseo de trabajar con la ex de Nodal. “Sería fantástico”, afirmó al referirse a dicha posibilidad.

Ahora queda por saber si ese acercamiento anunciado por la paisa finalmente termina dentro de un estudio de grabación. Por lo pronto, la propia Karol G ya dejó claro que quiere dar el primer paso y descubrir qué puede surgir de una colaboración con Cazzu.