¡Adiós amor! Cazzu confirma que tiene novio a dos años de su ruptura con Nodal

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A más de dos años de su mediática separación de Christian Nodal, la cantante argentina Cazzu reveló que actualmente tiene novio, aunque decidió mantener en reserva más detalles acerca de su relación sentimental.

La confesión ocurrió de una manera completamente inesperada, durante una conversación íntima con la periodista Malena Rey para el portal “Cenital”. En la entrevista, la rapera terminó revelando el dato mientras hablaba sobre los libros que conserva en su casa, donde vive junto a su hija.

Cazzu confirmó su romance casi por accidente

Todo comenzó cuando Malena reparó en que Cazzu tenía dos ejemplares de “La Divina Comedia”. Al explicar por qué conservaba ambas ediciones, la intérprete dejó escapar lo que se venía guardando hace tiempo.

“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada…”, dijo Cazzu.

La revelación resulta especialmente llamativa porque, desde su separación de Nodal en mayo de 2024, la artista había mantenido un perfil bastante reservado respecto a su vida amorosa.

¿Quién sería el nuevo novio de Cazzu?

Aunque la conocida como ‘Nena Trampa’ no pronunció el nombre de su pareja durante la entrevista, desde hace meses existe un nombre que aparece relacionado con su vida sentimental y es el de Ignacio Colombara.

Colombara es un bailarín y coreógrafo argentino que también tiene experiencia como actor de doblaje. Su cercanía con Cazzu aumentó durante la gira “Latinaje”, en la que formó parte de su equipo de trabajo. Esa convivencia alimentó rumores de un posible romance entre ellos.

Sin embargo, es importante hacer una distinción. La argentina confirmó que tiene novio, pero, no confirmó públicamente que se trate de Ignacio, por lo que por ahora, el dueño de su corazón continúa siendo un asunto privado.

La nueva relación llega después de una de las etapas más comentadas de la vida personal de Cazzu. La cantante y Christian Nodal hicieron pública su separación a finales de mayo de 2024, después de haber formado una familia y convertirse en padres de Inti.

Poco después de la ruptura, Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar, una historia que posteriormente terminó en matrimonio y que generó una enorme atención mediática.

Cazzu, entretanto, optó por concentrarse en su carrera y en su faceta como madre, mientras evitaba confirmar los distintos rumores que surgieron alrededor de su vida sentimental.