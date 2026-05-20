Cazzu habría puesto fin a su soltería con un apuesto bailarín

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Después de un año de soltería tras su abrupta separación de Christian Nodal, Cazzu se encontraría en una aventura amorosa con un caballero cercano a su círculo de trabajo.

Según información compartida por la periodista Mandy Fridmann en el programa ¡Las Top News! (o ¡Tal cual! Sin Filtro), la cantante está al lado de una persona que incluso ya es cercana a su hija Inti.

¿Quién es el nuevo amor de Cazzu?

La comunicadora social aseguró que el nuevo amor de Julieta Cazzuchelli “va con ella para todos lados”, revelando que se trata de un bailarín de su cuerpo de baile de nombre Ignacio Federico, a quien se le ha visto acompañándola en sus últimos compromisos.

“Sí, así que está disfrutando de su nuevo amor, fue muy reciente. Muy enamorada, bueno, no te diría muy enamorada; está probando y está muy feliz, se siente muy acompañada”, aseveró.

Cazzu e Ignacio han mantenido un vínculo como amigos desde hace mucho tiempo; sin embargo, la relación se convirtió en algo más.

“Inti lo quiere mucho, él quiere mucho a Inti y pues todos conviven”, afirmó. Asimismo, adelantó los próximos pasos de la pareja: irán de vacaciones a Walt Disney World en Orlando, Florida.

Cazzu pillada con la nueva conquista

Cazzu se presentó recientemente en la Ciudad de México como parte del cartel del Festival Tecate Emblema celebrado el 16 de mayo de 2026. Tras cumplir su agenda, la cantante fue captada con su bailarín saliendo de una camioneta.

En el video se observa al personal de seguridad resguardando su integridad de la prensa en el lugar, cuando Ignacio baja del vehículo y más atrás ella acompañándolo.