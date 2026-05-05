Cazzu relata el momento paranormal que vivió con su hija Inti

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La vida de Cazzu dio un giro radical desde el nacimiento de su hija. Aunque la cantante argentina suele compartir solo pequeños fragmentos de su faceta como madre, recientemente abrió una ventana más íntima de su día a día al contar un tenso momento que vivió con la pequeña.

La intérprete de trap sorprendió al revelar que pasó por un fuerte susto relacionado con su pequeña hija, una experiencia que la dejó en estado de alerta y que rápidamente generó conversación entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y empatía.

El momento que puso en alerta a Cazzu

Durante una charla reciente, Cazzu relató que vivió horas de auténtica angustia debido a una situación inesperada con Inti. Aunque intentó mantener la calma, confesó que el miedo fue inevitable al ver a su hija atravesar por esa experiencia.

En una entrevista para MTV, la rapera contó que, un día estando sola con Inti, la niña le confesó que veía a un hombre en su cuarto, situación que le preocupó, pues, no había nadie más con ellas.

“Hay un señor en el cuarto, dijo”, fue la alerta de la también hija de Christian Nodal. “Yo, imagínate, o sea respiré profundo y le dije: ‘¿dónde?’. Yo dije: ‘Yo voy a ver algo acá’”, dijo con risa nerviosa.

“No, por favor, no quiero ver nada”, fueron las palabras que dijo en ese momento la conocida como ‘Nena trampa’.

La maternidad la transformó por completo

No es la primera vez que Cazzu habla del profundo vínculo que tiene con Inti. En distintas entrevistas ha confesado que su hija llegó para redefinir su vida, sus prioridades y hasta su forma de entender el éxito.

La cantante ha sido clara en que, pese a sus compromisos artísticos, intenta equilibrar su carrera con la crianza, procurando estar presente en cada etapa importante de su hija.

De hecho, ha mencionado en varias ocasiones que separarse de Inti por largos periodos le resulta especialmente difícil.