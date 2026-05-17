Cazzu con mordaza: prohíben a la cantante hablar de Christian Nodal

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La rapera argentina Cazzu llegó este fin de semana a México con motivo de la celebración del Festival Tecate Emblema y, como ha sido costumbre, su paso por tierras aztecas siempre levanta controversia.

En esta oportunidad, ante la pregunta de la prensa de si es verdad que Nodal ya pudo ver a su hija Inti en Estados Unidos hace unos días, respondió tajante: “Es un tema del que ya no puedo hablar, legalmente ya no me lo permiten”.

Los artistas mantienen una batalla legal por la custodia de Inti, su hija de dos años, quien se mantiene bajo el cuidado de la intérprete, mientras el mexicano convive en pocas ocasiones con la niña. Según dijo él mismo: “El viaje a Argentina es muy largo y tardado”; sin embargo, acusa a Cazzu de presuntamente ignorar sus peticiones.

Cazzu sin filtro

Medios de comunicación se han mantenido documentando el caso legal de Cazzu y Christian Nodal desde su separación en mayo de 2025. Desde entonces, la argentina ha manifestado públicamente su descontento con la relación del padre con su hija, así como los desafíos de ser madre soltera.

En cuanto a la supuesta visita de Christian, aunque no se ha confirmado, portales internacionales como Univision reportaron que el acercamiento se dio el lunes 11 de mayo en el lobby del hotel donde se hospedó Julieta Cazzuchelli en Houston.

¡Momento de terror con Inti!

Durante una charla reciente, Cazzu relató que vivió horas de auténtica angustia debido a una situación inesperada con Inti. Aunque intentó mantener la calma, confesó que el miedo fue inevitable al ver a su hija atravesar por esa experiencia.

En una entrevista para MTV, contó que, un día estando sola con Inti, la niña le confesó que veía a un hombre en su cuarto, situación que le preocupó, pues, no había nadie más con ellas.

“Hay un señor en el cuarto, dijo”, fue la alerta. “Yo, imagínate, o sea respiré profundo y le dije: ‘¿dónde?’. Yo dije: ‘Yo voy a ver algo acá’”, dijo con risa nerviosa.

“No, por favor, no quiero ver nada”, fueron las palabras que dijo en ese momento la conocida como ‘Nena trampa’.