El falso romance de Cazzu y Sebastián Rulli que confundió a todo internet

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La inteligencia artificial volvió a atacar y en esta oportunidad las víctimas fueron Cazzu y Sebastián Rulli, quienes se volvieron tendencia tras la viralización de un supuesto video musical donde aparecen juntos en escenas románticas frente al mar.

Durante varios días, miles de usuarios creyeron que la cantante argentina y el actor habían colaborado en un proyecto audiovisual. Sin embargo, todo se trató de un montaje realizado con inteligencia artificial que terminó confundiendo incluso a seguidores cercanos de ambos artistas.

El video viral que involucra a Cazzu y Sebastián

El clip comenzó a circular rápidamente en TikTok, Facebook y YouTube bajo el título “No soy aventurera”. En las imágenes aparece una mujer con el rostro de Cazzu bailando en la playa mientras comparte escenas románticas con un hombre idéntico a Sebastián Rulli.

La edición fue tan convincente que muchos usuarios comenzaron a especular sobre una posible colaboración artística e incluso sobre un supuesto romance entre ambos famosos.

El contenido acumuló cientos de miles de reproducciones en cuestión de horas y generó comentarios divididos entre quienes creían que era auténtico y quienes sospechaban que había sido manipulado digitalmente.

Sebastián Rulli rompe el silencio tras la polémica

La controversia creció tanto que Sebastián Rulli terminó siendo cuestionado por reporteros sobre el supuesto video junto a Cazzu. La reacción del actor fue inmediata y dejó claro que desconocía completamente el material viral.

El intérprete aseguró que nunca grabó ningún videoclip con la cantante argentina y explicó que las imágenes utilizadas probablemente fueron tomadas de escenas antiguas de la telenovela “Lo que la vida me robó”, combinadas posteriormente con herramientas de inteligencia artificial.

“No creo que sea yo. No he visto ese video, me voy enterando por ti”, respondió Rulli, quien dejó claro que, el único video musical que ha realizado en su carrera ha sido con la mexicana Yuri.