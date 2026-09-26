Madre de Dora Mazzone regresa a emergencias por complicaciones de salud

La actriz venezolana Dora Mazzone vuelve a preocupar a su entorno más cercano, tras revelar unas fotografías y mensaje por el delicado momento que atraviesa su madre, la señora Luisa.

Momento delicado

La tarde del viernes 25 de septiembre la artista posteó un carrusel de imágenes sosteniendo la mano de su progenitora. Aunque no reveló que presenta la señora, pidió a sus amigos y seguidores muchas oraciones.

“Hoy nuevamente en emergencias con mi mamá. La ley de vida no te deja pensar y te nubla la mente. No hay capacidad de comprensión. Y menos con los seres que más amas. Pido oraciones para ella “, escribió Dora.

El año pasado, la madre de la artista atravesó problemas de salud que la llevaron a estar varios días ingresada y semanas después experimentó una notable mejoría, abandonando el centro de salud de Caracas.

En aquel momento Dora no reveló la situación que presentaba su madre.

Muestras de solidaridad

Tras la publicación, las muestras de apoyo y cariño no se hicieron esperar para Mazzone y su mamá.

Viviana Gibelli, Nohely Arteaga, Claudia La Gatta, Gabriela Vergara, Maite Delgado, Caridad Canelón, Judith Castillo Uribe, y muchas más, escribieron.

“Orando por tu madre mi amiga”, escribió la presentadora Viviana Gibelli.