Tania Sarabia, Dora Mazzone y Nohely Arteaga estrenan un proyecto en la pantalla

Una charla deliberada, un tema controversial y tres puntos de vista experimentados abren paso a una tertulia sin precedentes ni tabúes en “Déjame hablar”, un pódcast que pone sobre la mesa aquellos temas que por años las mujeres mantuvieron tras bastidores.

Tania Sarabia, Dora Mazzone y Nohely Arteaga se reúnen bajo la complicidad y la amistad que las caracteriza para responder sin filtros todas las interrogantes en torno a la menopausia, la intimidad, el amor después de los 50, el dinero y el estilo de vida de las venezolanas.

En cada entrega, estarán acompañadas por un especialista que aportará claridad desde la ciencia, las estadísticas y los estudios previos.

¿Cuándo se estrena el podcast?

El estreno de “Déjame hablar” será este lunes 28 de septiembre a las 8:00 p.m. a través del canal de YouTube de HispanoTV.

El espacio fusiona una conversación honesta, genuina y sin poses con el carisma, el humor, el temperamento y la filosofía de vida de estas tres personalidades venezolanas, quienes poseen el aval profesional, intelectual y el reconocimiento del público para hacer de cada episodio un ancla emocional directo al corazón y al crecimiento personal.

La primera temporada consta de ocho episodios, los cuales se transmitirán cada lunes hasta el próximo 16 de noviembre. La audiencia podrá disfrutar de los debates con invitados como: Ronald Balza (economista), Luis Yépez (terapeuta de pareja), Adonis Leal (geriatra) y el Dr. José León (ginecobstetra).

La reunión de estas tres amigas garantiza un contenido dinámico marcado por la diversidad y la particular manera en que cada una de ellas entiende la vida.

Estarán acompañadas por un elegante mayordomo quien, sin decir una palabra, atenderá sus peticiones. Y es que, en este encuentro, la taza de café no se servirá sola.

“Déjame hablar” es una producción de Hispanomedios que integrará la parrilla de programación de la app HispanoTV en las próximas semanas.

La trayectoria

Como punto de partida, estas mujeres cuentan con más de cuatro décadas de trayectoria artística en la radio, la televisión, el cine y los escenarios del país.

Tania Sarabia debutó en 1977 en la pantalla chica y su más reciente aparición en proyectos para la televisión en señal abierta la hizo con Dramáticas (2023), una producción de Hispanomedios con la que se logró el regreso de las telenovelas a Venezuela.

Dora Mazzone comenzó en el mundo actoral en los años 80, y muy pronto su nombre empezó a escalar debido a su participación en exitosas producciones de RCTV; el cine nacional también ha sido testigo de su talento. En 2023, formó parte del elenco de Dramáticas.

Nohely Arteaga: el teatro, el cine y la televisión han sido por décadas su escenario de vida, dentro y fuera de Venezuela. En 2019 formó parte de la serie internacional Bolívar: una lucha admirable. Durante los últimos años ha enfocado su relación con el mundo artístico en las tablas con Escenas de la vida conyugal y Perfectos desconocidos.