¡Mucho swing! Mira el tropical baile de Nohely Arteaga que cautivó a sus fans

La actriz venezolana, Nohely Arteaga, volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que protagonizó un divertido momento durante una reunión familiar.

El baile de Nohely Arteaga que sorprendió a todos

Con la música a todo volumen y rodeada de familiares, la recordada protagonista de telenovelas se animó a bailar frente a todos al ritmo de “Procura”, el popular tema de Chichí Peralta.

En las imágenes se observa a Nohely completamente entregada a la canción, moviéndose con soltura mientras las personas que la rodean celebran su presentación con aplausos. La escena dejó ver una faceta mucho más relajada y divertida de la actriz.

Su manera de bailar no pasó desapercibida. La energía, la seguridad y el sabor caribeño que mostró durante esos segundos provocaron comentarios entre quienes compartieron el video, convirtiendo una escena familiar en uno de esos momentos que terminan captando la atención de las redes.

Y es que, para muchos de sus seguidores, verla disfrutar de esta manera también fue un recordatorio de esa espontaneidad que existe detrás de la reconocida actriz venezolana.

"Esa mujer es preciosa", "Amo a mi querida @nohelyarteaga su carisma, su belleza y su luz", "Hermosa y elegante", "Una de mis actrices Favoritas. Que Bella como siempre", "Siempre bella @nohelyarteaga 🇻🇪 Versátil y talentosa", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Una respetada trayectoria

Aunque en esta ocasión se convirtió en protagonista por su baile, Nohely Arteaga tiene una historia mucho más extensa frente a las cámaras. La actriz caraqueña comenzó su formación artística desde muy joven y a los 14 años ingresó a la Escuela Gonzalo J. Camacho.

Su debut en televisión ocurrió en 1983 y, desde entonces, construyó una carrera que la convirtió en uno de los rostros reconocidos de la televisión venezolana. Entre sus trabajos figuran producciones como “Topacio”, “Emperatriz”, “La traidora”, “El país de las mujeres”, “Amantes de luna llena”, “Cosita rica”, “Ciudad bendita” y “De todas maneras Rosa”.

Uno de sus personajes más recordados llegó precisamente en “Las dos Dianas”, donde asumió un doble papel al interpretar a Diana Burgos y a su hija Dianita, un reto que evidenció la versatilidad que ha caracterizado su carrera.