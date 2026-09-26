Jonathan Montenegro ya conoce al novio de su hija mayor

El actor venezolano Jonathan Montenegro ya conoce al novio de Antonella, su hija mayor, fruto del amor que vivió con la también actriz Juliet Lima.

El novio de Anthy

Jonathan compartió en su perfil de Instagram imágenes almorzando con su hija, su expareja y con el jovencito, quien estaba vestido bastante elegante.

El protagonista de la exitosa novela “Voltea pa' que te enamores” dedicó unas palabras al joven con quien su hija comparte momentos de amor y unión.

“Hoy tuve el gusto de conocer al novio de mi hija mayor, Antonella. Fue nuestro primer encuentro aquí en Miami y, debo decirlo, me pareció un chico muy educado y con muy buena vibra”, escribió Montenegro.

En este sentido, destacó con humor que fue un encuentro de evaluación paternal, por lo que el joven quedó oficialmente aprobado para estar con Antonella, quien es muy activa en redes sociales compartiendo contenido de belleza y el cariño que siente por sus padres.

Juliet Lima también compartió un video de los cuatro reunidos, mostrando que siempre están juntos para apoyar las decisiones de la nacida el 11 de agosto de 2004.

Celebración especial

Hace días, estuvo de cumpleaños Emily Victoria Shanti Montenegro Maciel, hija del actor con la artista Yelena Maciel.

La jovencita cumplió 14 añitos y recibió el cariño de su madre, quien le escribió un hermoso mensaje de amor por verla cada día más grande y cumpliendo sueños.

“Eres la misión de vida más hermosa que me pudo tocar y, además, eres la compañera soñada para reírnos de cada detalle de nuestros días”, escribió la artista.