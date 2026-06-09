Hija de Jonathan Montenegro y Juliet Lima impacta con revelación de su novio

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Antonella, hija de los actores venezolanos Jonathan Montenegro y Juliet Lima, compartió en redes sociales que comienza una nueva aventura sentimental al lado de su novio. Un joven que le pidió de la manera más bonita y romántica ser parejas.

Una celebración de mucho amor

La joven que es un rostro muy conocido en redes por su contenido de belleza y por siempre defender a su progenitor de ataques, decidió mostrar el momento que vivió al lado de su novio en una cena romántica.

Fue con una imagen que Anthy mostró el regalo que recibió, un bonito oso de peluche blanco, y un gran letrero que decía: “¿Quieres ser mi novia?”.

Un gesto de puro amor que emocionó a Antonella, quien sin dudarlo le plasmó un beso. También se muestra que la venezolana recibió un ramo de flores de rosas rojos con blanco.

Las reacciones no tardaron en llegar en las redes de internautas felicitando a Montenegro por su noviazgo.

Detalles del novio

De acuerdo con información en medios, el novio de la jovencita se llama Oscar Toledo, y reside en la ciudad de Miami, Florida.