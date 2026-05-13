Yelena Maciel le tumba “la careta” a Jonathan Montenegro y habla de su rol como padre

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La actriz venezolana, Yelena Maciel, se sinceró en una reciente entrevista para “Sábado en la Noche”, donde habló abiertamente sobre la dinámica actual entre su hija Emily y su padre, el actor Jonathan Montenegro.

Las declaraciones de la criolla sorprendieron a muchos seguidores, ya que dejó entrever que, pese a los rumores y especulaciones que han circulado durante años, nunca ha existido un impedimento de su parte para que Jonathan mantenga una relación cercana con la adolescente de 13 años.

Yelena Maciel expone la ausencia de Jonathan Montenegro

Según Maciel, la situación ha sido compleja para Emily, quien desde pequeña ha estado expuesta al ojo público debido a la notoriedad de sus padres.

“(A Emily) le ha tocado lidiar con cosas que no corresponden a su edad y le ha tocado madurar muchas cosas muy rápido porque, además, para nadie es un secreto que ha estado bastante expuesta desde bebé”, comentó la actriz durante la conversación.

Maciel también dejó claro que la falta de convivencia entre padre e hija no obedecería a decisiones tomadas desde su lado, lo que deja expuesto al actor, quien, siempre ha defendido su postura de ser un padre presente para sus hijas, incluyendo a la que tiene con Patricia Schwarzgruber.

“Solo te puedo decir que de nuestra parte no hay ningún impedimento de nada, pero tampoco se puede obligar a la otra persona a hacer lo que no nazca. Yo hago mi rol y lo que me corresponde como mamá y del otro lado hay una inacción”, afirmó contundentemente.

Aunque reconoció que sí existe un contacto mínimo entre ellos, aclaró que este sería bastante limitado. “Hay mensajes, sí, esporádicos de WhatsApp y no mucho más. Entonces Emily lo ha manejado como ella lo ha sentido”, agregó.

Una historia intensa que terminó en polémicas

La relación entre Yelena Maciel y Jonathan Montenegro fue una de las más comentadas de la farándula venezolana en su momento.

Ambos iniciaron su romance en 2011, luego de coincidir en la obra teatral “La fiesta del fin del mundo”, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del entretenimiento nacional.

Ese mismo año celebraron una unión simbólica bajo un ritual Hare Krishna en Los Roques, un evento que generó atención tanto por lo inusual como por la conexión espiritual que compartían. Fruto de esa relación nació Emily Victoria Shanti, en septiembre de 2012.

Sin embargo, el romance no tuvo un final feliz. En 2014 confirmaron su separación en medio de una fuerte ola de rumores sobre conflictos internos y diferencias irreconciliables.

Poco después, la ruptura escaló a una controversia legal cuando Maciel denunció a Montenegro por presunta violencia psicológica, caso que se hizo público y ocupó titulares durante meses. Posteriormente, el actor resultó absuelto en el proceso judicial.