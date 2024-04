Hija de Jonathan Montenegro le da con todo a Patricia Schwarzgruber

Para nadie es un secreto la mala relación que tienen los artistas venezolanos, Jonathan Montenegro y Patricia Schwarzgruber, la cual ni la presencia de su hija Sophia ha podido reparar, pues precisamente el nacimiento de la niña fue el detonante para que esta pareja que fue muy querida en su auge, se separara y hoy por hoy vivieran en una guerra constante.

Desde su separación en el 2011, ambos han sido protagonistas de diferentes escándalos como el de las acusaciones de la actriz hacia Montenegro en las que aseguraba que había sufrido de violencia psicológica por parte de su exesposo, llevando el caso al Ministerio Público, donde sentenciaron un sobreseimiento y el actor fue librado de los cargos.

Además, a poco tiempo de la llegada de Sophia Montenegro, ya sus padres estaban separados y viviendo un difícil momento, situación que con el pasar de los años se agravó y esta es la fecha en la que Patricia no le ha permitido a su primogénita compartir con su padre ni con sus otros hermanos.

Antonella Montenegro habla de Patricia

En una reciente publicación de la Revista Ronda, en la que recordaron una escena de Jonathan y Patricia en la novela “Voltea pa’ que te enamores” proyecto en el que nació su amor, la también hija de la actriz Juliet Lima bromeó con una seguidora que escribió: “Vengo del futuro Jonathan, no te cases con ella, no lo hagas es por tu bien”.

Sin pelos en la lengua, ‘Anthy’ respondió: “Por el bien de todos!! Jajajaja”, dejando claro que no le agrada para nada la ex de su papá. Cabe recordar que, poco después de la separación de los artistas, Montenegro confesó que no volvería con Patricia pues ella no quería a su hija mayor, la cual nació de la relación entre el actor y Juliet Lima hace 19 años.

“En este momento yo no puedo querer a alguien que no quiso o no quiere a mi primera hija. O sea, cuando rechazan a un hijo de uno, o lo excluyen, automáticamente uno como padre debe reaccionar. Yo no puedo querer a una mujer así”, dijo a una entrevista para el Diario Panorama. Sin embargo, destacó que al inicio de su relación con Schwarzgruber era diferente y la actriz sí sentía empatía por Antonella.