Anthonella, hija de Juliet Lima y Jonathan Montenegro revela cómo afrontó el divorcio de sus padres

Ningún hijo en el mundo desea ver la separación entre sus padres, pero si ocurre se debe buscar una solución positiva y tranquila para afrontarlo, fue el caso de la hija de los actores venezolanos Juliet Lima y Jonathan Montenegro, quien reveló como súpero la situación.

Anthonella Montenegro le tocó enfrentar la ruptura de sus famosos padres cuando tenía tan solo dos añitos, sin embargo, la jovencita confesó recientemente que siempre ha respetado la decisión y lo vio una doble felicidad.

“No tengo ningún recuerdo de mis papás juntos. Y no hay nada mejor que tener papás separados, honestamente si regresará el tiempo y me dieran a escoger, volvería a escoger papás divorciados”, indicó la jovencita que el pasado 11 de agosto arribó a sus 19 años.

Igualmente, reveló que unas de las situaciones más divertida de su infancia fue tener dos casas, dos cuartos y doble todo.

“Si me aburría donde mi mamá, me iba con mi papá y si me aburría con mi papá me iba a donde mi mamá. Vivíamos a tres minutos”, expresó Anthy Montenegro.

Sus padres no tardaron en reaccionar a la publicación, Juliet escribió “Gracias por siempre recordarnos que tomamos la mejor decisión para los tres. Esto se lo regalo a los padres que viven en relaciones infelices utilizando a sus hijos de excusa”.

Mientras que Jonathan respondió con la publicación con tres corazones morados.

Jonathan y Juliet se conocieron durante las grabaciones de la exitosa y recordada telenovela venezolana “Juana la Virgen” en el 2002, por lo que surgió una relación que dio un gran fruto, su hija Antonella Alessandra, nacida el 11 de agosto del 2004.