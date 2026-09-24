Ella es la venezolana que conquistará la pasarela de Le Défilé de L’Oréal Paris

La cantante Elena Rose será la primera venezolana en ser parte de “Le Défilé de L'Oréal Paris” el próximo lunes 28 de septiembre en la Semana de la Moda. La criolla pisará uno de los escenarios más grandes, el cual se celebrará frente a la Torre Eiffel.

La cantautora preparó un video alistándose con productos de la marca, junto a tomas desde la Torre y con su mascota, para compartir la noticia con sus más de un millón de seguidores.

“Este 28 de septiembre, nos abrazaremos en Le Défilé de L'Oréal Paris, en la Semana de la Moda para celebrar nuestro valor y recordar que todas (todos) lo valemos”, escribió al pie del material audiovisual.

Tras construir una sólida carrera como solista desde el exterior, Rose ha conseguido nominaciones al Grammy, Latin Grammy, Premios Juventud, Premios Lo Nuestro y más premiaciones importantes, haciendo de su nombre uno de los referentes en Venezuela.

“Ser la primera venezolana en Le Défilé no es solo un hito en su carrera; es también una oportunidad para llevar consigo el orgullo de sus raíces y representar a las mujeres latinas que, como ella, han aprendido a construir su propio camino, creer en su talento y atreverse a ocupar espacios que alguna vez parecieron imposibles”, destacó la intérprete en declaraciones tomadas de una nota de prensa.

Semana de la Moda de París

El lunes 28 de septiembre, desde Place Joffre, entre la Torre Eiffel y la École Militaire, se llevará a cabo uno de los eventos más esperados de cada año con la presencia de figuras de alto calibre como Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda, Cara Delevingne y Viola Davis.

A partir de las 21:00 horas, “Le Défilé de L'Oréal Paris” dará luz verde a una edición centrada en la sororidad, la inclusividad, la libertad y la confianza en uno mismo bajo el nombre “Express Your Worth”.