Así se enteró Elena Rose que está nominada a los Latin Grammy 2026

La revisión de la lista oficial de los Latin Grammy 2026 confirma que Elena Rose aparece nominada en Grabación del Año, una de las categorías más importantes de la exclusiva premiación y en la única a la que está nominada la artista con raíces venezolanas.

Gran noticia para Elena Rose

Mientras viajaba hacia un nuevo destino y descansaba cómodamente, la venezolana fue despertada por su acompañante para comunicarle que “ALMA” había sido nominada en dicha categoría del evento que se llevará a cabo en Las Vegas.

Su reacción fue inmediata y entre la emoción y la sorpresa, la intérprete tomó la mano de quien le dio la noticia, y se conmovió casi hasta las lágrimas, pues, esta nominación representa un reconocimiento a su gran trayectoria.

La Academia Latina de la Grabación anunció el 16 de septiembre las candidaturas de la edición. “ALMA” quedó incluida entre las 10 producciones que competirán por Grabación del Año, junto a trabajos de artistas como Karol G y Marco Antonio Solís, Rosalía, Mon Laferte, Jorge Drexler y Carín León.

“ALMA” lleva un mensaje personal

La canción forma parte de “Bendito Verano”, el primer álbum de estudio de Elena Rose, publicado en 2025. “ALMA” fue escrita por Andrea Elena Mangiamarchi, nombre de pila de la artista, junto a Abraham Olaleye, Daniel Rondón, Ivanni Rodríguez y Mazzarri.

En el tema, la venezolana juega con la contraposición entre el lujo, el dinero y aquello que realmente considera valioso. La canción plantea que las posesiones materiales no representan lo esencial y coloca el foco en las experiencias, las batallas personales y aquello que cada persona lleva dentro.

La producción tiene una duración de 2 minutos y 56 segundos y forma parte de un álbum en el que Rose construye una propuesta marcada por la introspección, la espiritualidad y experiencias personales.

La nominación de 2026 representa otro paso dentro de la relación de Elena Rose con estos premios.

En la edición de 2025, la venezolana consiguió cuatro nominaciones, entre ellas Álbum del Año por “En Las Nubes - Con Mis Panas”. Además, ganó el Latin Grammy a Canción del Año como una de las compositoras de “Palmeras en el jardín”, interpretada por Alejandro Sanz.