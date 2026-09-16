Latin Grammy 2026: estos son los venezolanos que aparecen entre los nominados

La Academia Latina de la Grabación reveló este miércoles 16 de septiembre la lista de nominados para los Latin Grammy 2026, y nuevamente los artistas, compositores, productores y músicos venezolanos aparecen en distintas categorías.

La ceremonia se celebrará el 12 de noviembre en Las Vegas, donde se entregarán los galardones correspondientes a una edición que contempla 60 categorías. Las obras consideradas fueron publicadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Venezuela vuelve a sonar en los Latin Grammy

Joaquina, Elena Rose, Alleh, Yorghaki, Lasso, Akapellah, Rawayana, Danny Ocean y Gustavo Dudamel, entre otros representantes de la música venezolana, forman parte de la presencia criolla en las diferentes categorías de esta temporada de premios.

El caso de Rawayana mantiene además una particular importancia, pues, la banda ya cuenta con dos Latin Grammy y un Grammy estadounidense y, continúa ampliando su alcance internacional después de su participación en festivales y proyectos junto a artistas latinoamericanos.

La cantautora Joaquina se ha convertido en una de las figuras venezolanas con mayor presencia en los premios de la Academia Latina de la Grabación durante los últimos años.

También destaca Elena Rose, quien además de su carrera como intérprete se ha consolidado como compositora para importantes artistas de la música latina. Otro de los nombres que continúa apareciendo en estas listas es Lasso, mientras que Akapellah mantiene su presencia dentro del hip hop latino.

En el caso de Alleh y Yorghaki, su trabajo conjunto también ha conseguido reconocimiento dentro del circuito internacional. La dupla venezolana ha llevado su propuesta urbana a grandes escenarios y premiaciones.

La representación venezolana tampoco se limita al pop y la música urbana. Gustavo Dudamel vuelve a aparecer vinculado a una producción reconocida por la Academia Latina de la Grabación. Por su parte, Danny Ocean llega nominado gracias a "Crayola".

Todos los nominados

Álbum del Año

“Equilibrivm”, por Anitta

“Free Spirits”, por Ca7riel y Paco Amoroso

“Taracá”, por Jorge Drexler

“Vendrán suaves lluvias”, por Silvina Estrada

“Tropicoqueta”, por Karol G

“Femme Fatale”, por Mon Laferte

“Muda”, por Carín León

“La vida era más corta”, por Milo J

“¿Dónde es el After?”, por Rawayana

“Lux (Complete Works)”, por Rosalía

Canción del Año

“Coleccionando heridas”, por Karol G y Marco Antonio Solís

“¿Cómo se ama?”, por Jorge Drexler

“Dime”, por Silvana Estrada

“Femme Fatale”, por Mon Laferte

“Hasta Jesús tuvo un mal día”, por Ca7triel y Paco Amoroso con Sting

“Humano”, por Juanes y Vivir Quintana

“La perla”, por Rosalía con Yahritza y su Esencia

“Mi gran amor”, por Santana con Becky G

“Nilo”, por Zanna

“Solifican12”, por Milo J

Grabación del año

“Ha ha”, por Ca7riel y Paco Amoroso

“¿Como se ama?”, por Jorge Drexler

“Dime”, por Silvana Estrada

“O Amor nos encontrou”, por Loulu Gilberto

“Colecionando heridas”, por Karol G y Marco Antonio Solís

“Femme Fatale”, por Mon Laferte

“Desde que te tengo”, por Carín León

“Niño”, por Milo J

“La perla”, por Rosalía con Yahritza y su Esencia

“Alma”, por Elena Rose

Mejor Nuevo Artista

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

Maye

Sofía Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

Aria Vega

Zeca Veloso

Mejor álbum pop contemporáneo

“KM0”, por Pablo Alborán

“Instrucciones para ser feliz”, por Monsieur Periné

“Enamorada”, por Nic

“Todo puede convertise en canción”, por Debi Nova

“¿Y ahora qué +?”, por Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

“Amorío”, Esteman y Daniela Spalla

“Puerta abierta”, por Kany García

“Yo canto 2” por Laura Pausini

“TQ+”, por Reik

“Querida yo”, por Yami Safdie

Mejor canción pop

“A la niña que fui”, por Kany García

“Amarillo”, por Joaquina

“Favorito”, por Nic y Raquel Sofía

“La perla”, por Rosalía con Yahritza y su Esencia

“Melancolía”, por Mon Laferte

Mejor álbum de música urbana

“Más cara”, por Bad Gyal

“Omerta”, por J Balvin y Ryan Castro

“Borondo (5020 Rcrds Sessions”, por Beéle

“Tropicoqueta”, por Karol G

“Do Not Disturb: Late Checkout”, por Young Miko

Mejor canción urbana

“Buenos términos”, por Raw Alejandro

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, por Bizarrap y Daddy Yankee

“Por si mañana no estoy”, por Omar Courtz

“Reliquia Do 2T”, por DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7

“Yo y tú”, por Beéle, Ovy On The Drums y Quevedo

Mejor canción de rap/hip hop

“Antisistema”, por J Noa y Trooko

“El pana Deiby”, por Akapellah

“Gohan y Goku”, por Arcángel

“Mono”, por Kase.O, OkeiFLou y Tokischa

“Poder”, por Feid y Lil Supa

Mejor interpretación de reguetón

“Contrabando”, por Rauw Alejandro, Wisin y Ñengo Flow

“Choque”, por Bad Gyal y Chencho Corleone

“Verano rosa”, Karol G y Feid

“Una aventura”, por Ozuna

“Uñas afiladas”, Sofía Reyes y Luísa Sonza

Mejor interpretación urbana

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” por Bizarrap y Daddy Yankee

“La villa”, Ryan Castro, Kapo y Gangsta

“Se lo juro mor”, por Feid

“Dile Luna”, por Karol G y Eddy Lover

“Gil”, por Milo J y Trueno

Mejor álbum de música norteña

“El mundo es del que se anima”, por Calibre 50

“Gravedad”, por Duelo

“Mis compas Vol. 2”, por Joss Favela

“Lo que me falta por llorar”, por Grupo Frontera

“50/50”, por Sofi Saar

Mejor canción regional mexicana

“Ese hombre es malo”, por Karol G

“Estamos todos”, por Intocable

“No capea”, por Xavi y Grupo Frontera

“Ojitos bellos”, por Grupo Frontera

“Osadía”, por Edén Muñoz

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

“De parte mía”, por Kakalo

“Dinastía (Deluxe)”, por Peso Pluma y Tito Double P

“Contra todo”, por Rivs

“Dosis”, por Xavi

“Metamorfosis”, por Yahritza y su Esencia

Mejor álbum de música tejana

“Mi gran noche: Raphael en la voz de Kevin Aguilar”, por Kevin Aguilar

“3”, por Destiny Navaira

“Le seguiremos”, por Jay Perez

“Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)”, por Bobby Pulido

“Capítulo 8”, por Vilax

Mejor álbum de música banda

“Tequila y guaro”, por Luis Ángel “El flaco”

“Piratita”, por Banda Los Recoditos

“Piedras a la Luna”, por Edén Muñoz

Mejor álbum de música alternativa

“Cuerpos Vol. 1”, por Babasónicos

“Desde el coma”, por Bruses

“Free Spirits”, por Ca7riel y Paco Amoroso

“Demian”, por Teo Planell

“Lux (Complete Works”), por Rosalía

Mejor canción alternativa

“Ante la duda, baila”, por Jorge Drexler

“Bugambilia”, por Francisca Valenzuela

“El reset”, por Dante Spinetta

“Querida Amalia”, por Bruses

“1:30”, por Mon Laferte

Mejor álbum cantautor

“Improviso”, por Djavan

“Taracá”, por Jorge Drexler

“Vendrán suaves lluvias”, por Silvana Estrada

“Musas en mí”, por Harath Herce

“Femme Fatale”, por Mon Laferte

Mejor canción cantautor

“Dime”, por Silvana Estrada

“Generación digital”, por Joaquina

“Las palabras”, por Jorge Drexler

“Musas en mí”, por Harath Herce

“Temblor y réplica”, por Covi Quintana

Mejor álbum de salsa