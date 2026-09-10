Venezuela presente en Premios Billboard de la Música Latina 2026 con Danny Ocean y Rawayana

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Dentro de poco se llevará a cabo en Miami, Estados Unidos, una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2026. Varios artistas criollos disputan las diversas categorías, entre ellos, el cantante Danny Ocean y Rawayana, “La Súper Banda de Venezuela”.

Danny Ocean

El artista de 34 años y cuyo nombre de pila es Daniel Alejandro Morales Reyes, figura en la categoría Artista Latin Pop del Año Solista, una de las más importantes de los premios, cuya ceremonia está pautada para el 22 de octubre y será transmitida en vivo y directo por Telemundo.

El criollo es uno de los más populares y seguidos de la música latina participando este año en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México, cantando a todo pulmón “Partidazo”.

Además, el tema “Me Rehúso” es el sencillo con más reproducciones en la plataforma Spotify, con un total de 2,539 millones de reproducciones, siendo la tercera canción más escuchada en la historia, según información de Pop Base.

Rawayana

La banda integrada por Alberto Montenegro, Antonio Casas, Andrés Story y Alejandro Abeijón, todos oriundos de Caracas, está nominada en la categoría Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo.

Rawayana ha recibido múltiples premios por su buena música y letras, como el Grammy anglosajón y el Latin Grammy, por el tema “Veneka” junto al rapero Akapellah.

Karol G y Peso Pluma lideran la lista como los más nominados, la colombiana con 9 nominaciones, mientras que el mexicano tiene 17 nominaciones.