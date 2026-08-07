Danny Ocean tendrá su propio desayuno en McDonald’s

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El cantante y compositor venezolano Danny Ocean ha confirmado que tendrá su propio desayuno en la popular franquicia de comida rápida McDonald’s.

Danny en Nueva York

El intérprete de “Me Rehúso” se fue hasta Nueva York para ver su cara con la imagen de McDonald’s en una enorme valla digital en Times Square, lo que evidencia su proyección en la industria musical internacional.

La compaña tiene el nombre completo del artista, Daniel Alejandro Morales Reyes, una fotografía de él lleno de mucho estilo y el nuevo sándwich de edición limitada.

El sándwich contiene tocino, huevo, queso, mantequilla tostada y miel, todo un deleite de sabor que los seguidores de Danny podrán disfrutar a partir del sábado 8 de agosto a las 9:00 a. m. (hora local).

“McDonald's te invita a disfrutar del sándwich de desayuno con tocino, huevo y queso con mantequilla de miel. Además de ganar artículos promocionales de McDonald's, tendrás la oportunidad de conocer a Danny Ocean”, escribió la cadena en su página oficial.

Consolidación internacional

El nacido el 5 de mayo de 1992 en Caracas, le llega la gran oportunidad con la marca, luego de su presentación en la apertura del Mundial 2026 en México, donde entonó a todo pulmón el tema “Partidazo”.

Además, su tema “Me Rehuso” se convirtió en la canción latina en solitario con más reproducciones en Spotify, superando los 2.538 millones de escuchas y rompiendo récords internacionales.