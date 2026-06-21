Danny Ocean redefine el pop latino con su nuevo EP “babylona blue”

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En un movimiento que redefine los límites del pop latino y eleva la bandera de Venezuela en la escena global, Danny Ocean se une a potencias de la música internacional para dar vida a “babylona blue”, su nuevo e introspectivo EP.

La inclusión de figuras de la talla del productor estadounidense Timbaland (mente maestra detrás de los éxitos de íconos como Beyoncé y Madonna) en el tema “Don’t Stop”, junto a la energía del colombiano Ryan Castro en “Desahógate”, consolida el estatus del cantautor como un artista de alcance universal.

Danny Ocean continúa la magia de "Babylon Club"

Este EP revela las gemas ocultas nacidas dentro del universo creativo de su aclamado pasado proyecto “Babylon Club”.

A lo largo de ocho temas, “babylona blue” captura la esencia de los días de verano, el amor sin prisas y esa sensación de libertad que el caraqueño ha convertido en su sello distintivo, logrando una perfecta y magnética fusión de reggae, afrobeats y pop futurista.

"¿Por qué dudas de mí?", "Desahógate (ft. Ryan Castro)", "Caramel (Focus Track)", "Real Time Love", "Don't stop (ft. Timbaland)", "Si tu supieras…", "Calefacción" y "quelomamen" son los ocho temas que complementan este nuevo universo de Danny Ocean.

Tras hacer historia con una memorable presentación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México y con los gráficos de Shazam en pleno ascenso tras el evento.

El artista suma un nuevo e histórico hito global, pues, su éxito mundial “Me Rehúso” se ha convertido en el audio oficial más escuchado en la historia de YouTube, superando el récord que sostenía “Havana” de Camila Cabello.

Este impresionante logro sirve como el preámbulo perfecto para su próxima e importante gira de verano por Europa.