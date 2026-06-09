Rawayana logra un histórico lugar en la industria y confirma su impacto mundial

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La música venezolana vuelve a ocupar titulares internacionales. Esta vez, el protagonista es Rawayana, la agrupación caraqueña que continúa rompiendo barreras y sumando reconocimientos fuera de sus fronteras.

Nuevo logro desbloqueado de Rawayana

La banda liderada por Beto Montenegro logró ingresar al prestigioso ranking Live75 de Pollstar, una de las referencias más importantes de la industria global del entretenimiento en vivo, consolidando así el mejor momento de su carrera.

El listado elaborado por Pollstar reúne semanalmente a los artistas y giras con mayor rendimiento en venta de boletos y asistencia a conciertos alrededor del mundo, convirtiéndose en un termómetro de quiénes están dominando actualmente los escenarios internacionales.

Para una agrupación nacida en Caracas hace casi dos décadas, formar parte de este selecto grupo representa mucho más que una cifra o una posición en una tabla, es la confirmación de que su propuesta musical logró trascender fronteras y conectar con audiencias de distintos países.

'La banda más boleta' en la cima

El reconocimiento llega gracias al éxito de su gira “¿Dónde es el After? Tour”, una serie de presentaciones que ha llevado a la banda por distintas ciudades de América Latina, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

La respuesta del público ha sido clave para que Rawayana aparezca en el puesto número 8 del ranking que mide las giras más activas y exitosas del momento según los registros de Pollstar.

Los dueños de éxitos como “Veneka” e “Inglés en Miami” superaron en el conteo a grandes figuras de la talla de Peso Pluma, Bruce Springsteen y No Doubt, con un promedio de 15.112 entradas por concierto en ciudades como Barcelona y Madrid con una recaudación de unos 993.402 dólares.