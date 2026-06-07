Beto de Rawayana y José Ramón Barreto se unen a la experiencia de Carolina Herrera

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Del 5 al 7 de junio se desarrolló la experiencia inmersiva “212 Mansion” en la Ciudad de México, con la participación de artistas como Beto de Rawayana y José Ramón Barreto, así como otras personalidades del medio artístico internacional.

La firma creada por la diseñadora venezolana Carolina Herrera realizó un evento exclusivo con figuras reconocidas de la actuación, creadores de contenido y cantantes; también contó con un selecto grupo de clientes registrados en su página web para ser parte de la experiencia.

“212 Mansion” contó con música, cócteles, juegos, una cancha de tenis, experiencias sensoriales y muchas más actividades en un espacio inspirado en la energía de un club privado.

Beto y José Ramón derrochan estilo

En publicaciones de redes sociales vemos a los integrantes de Rawayana y a su vocalista, Beto Montenegro, con micrófono en mano mientras suena de fondo “Inglés en Miami”, su éxito musical junto al colombiano Manuel Turizo.

Por su parte, José Ramón Barreto aprovechó el lugar para hacer una sesión fotográfica que publicó en Instagram. “Es simple: Carolina Herrera no necesita presentación, es presencia y elegancia”, escribió en la descripción.