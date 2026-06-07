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El hijo de Nacho conquista las pasarelas internacionales de la moda

Diego Mendoza comenzó su camino como modelo en un desfile para la marca de lujo Hardcore Fashion, creada por el diseñador Laurentiu Dobre

Por

Kleimar Reina
Domingo, 07 de junio de 2026 a las 12:24 pm
El hijo de Nacho conquista las pasarelas internacionales de la moda
Nacho y su hijo Diego Mendoza / Cortesía
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El primogénito del cantante Nacho debutó como modelo en las pasarelas internacionales para la marca de lujo Hardcore Fashion, creada por el diseñador Laurentiu Dobre.

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Diego Mendoza, de 21 años, a diferencia de su padre, ha buscado construir su propio camino y nombre en la industria del modelaje internacional. Si bien no acostumbra a estar activo en redes sociales, el cantante se encargó de divulgar la noticia en sus plataformas.

Nacho, un padre orgulloso

A través de Instagram, el artista de éxitos como “Mi niña bonita” y “Me voy enamorando” presumió el performance de su querido hijo con tres fotografías del evento que, se presume, se desarrolló en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

En las imágenes vemos a Diego con un traje de chaqueta blanca con cierre y pantalón de vestir de la nueva colección de la firma, caracterizada por su enfoque en la moda masculina de alta gama, que fusiona de manera única el estilo urbano (streetwear).

Aunque apenas inicia su carrera como modelo, el hijo de Nacho ha despertado el interés de los usuarios, quienes en la publicación le dejaron comentarios de apoyo y deseos de éxito.

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