Muere Julio Jung a los 84 años, el inolvidable “Rumildo” de la televisión

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 6 de junio se confirmó la muerte de Julio Jung a los 84 años de edad. El actor y comediante era conocido en Venezuela como “Rumildo”, recordado así por su icónico personaje en una campaña de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en 1982.

Su hijo, Julio Jung Duvauchelle, compartió la noticia en sus redes sociales con una fotografía de sus manos sosteniendo las del querido actor. Aunque no se detalló la causa del fallecimiento, en los últimos años Julio batallaba contra un deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

Julio Jung, “Rumildo”: un chileno que brilló en Venezuela

Julio Jung nació en Chile y, luego de una exitosa carrera en cine, radio y televisión en su país natal, se refugió en Venezuela tras la caída del gobierno de Salvador Allende y la llegada de la dictadura de Augusto Pinochet al poder.

Si bien era un inmigrante más, encontró en el país caribeño oportunidades en el medio artístico en Radio Caracas Televisión (RCTV) y Venevisión. Además, trabajó de la mano con figuras reconocidas como Isaac Chocrón, José Ignacio Cabrujas y Román Chalbaud.

Fue gracias a Rumildo que su nombre se catapultó entre los más conocidos en Venezuela. Sin embargo, el actor chileno regresó a su país natal en 1984, donde continuó su trayectoria.