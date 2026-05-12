La gran Alicia Plaza: el rostro que marcó la época de oro de RCTV

Suscríbete a nuestros canales

La querida actriz de televisión Alicia Plaza cautivó a la pantalla chica en Venezuela durante los años dorados con destacadas producciones dramáticas en Radio Caracas Televisión (RCTV). Aunque se mantiene alejada del medio artístico, el público la recuerda con cariño por haber formado parte del legado de las grandes producciones en Venezuela.

Legado en la pantalla chica

La actriz inició su carrera en la actuación con apenas 20 años. Su primera gran oportunidad en televisión se la dio RCTV en la telenovela “El ángel rebelde”, y a partir de este éxito las ofertas llovieron en otros proyectos.

En su trayectoria, Alicia Plaza conquistó no solo la televisión, sino también el cine y el teatro en simultáneo.

Para el año 1982, la intérprete protagonizó “Mosquita muerta” junto a Víctor Cámara, una historia dirigida por César Bolívar. Desde entonces, su participación en dramáticos aumentó. También destacó en “Pobre diabla”, “Por estas calles”, “Reina de corazones”, “Hay amores que matan”, “Trapos íntimos”, “Acorralada” y “Retorno”.

Alicia Plaza en la actualidad

Los años pasan, pero el talento de Alicia Plaza sigue vigente. A sus 69 años, la actuación le corre por las venas; en 2024, anunció su regreso a la pantalla con una producción española donde daba vida a la madre del joven actor Marco Franz.

La también cantante de bolero dejó atrás su amada Venezuela para dar un salto al vacío y comenzar una nueva vida en España, con mejores oportunidades para una primera actriz.

A través de sus redes sociales está activa, publicando sus mejores recuerdos —que tienen a sus seguidores encantados— y sus paseos por el país europeo.