Muere arrollada querida actriz mientras grababa un comercial

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El mundo del espectáculo en Rusia llora la muerte de la actriz Ksenia Dobromilova, de 34 años, luego de ser arrollada por una motocicleta en una calle de Moscú.

La modelo era conocida por sus campañas publicitarias y producciones audiovisuales, con una fuerte presencia en redes sociales gracias a una comunidad que la respaldaba en cada proyecto.

¿Qué le pasó a Ksenia Dobromilova?

Dobromilova falleció el 5 de mayo mientras grababa un comercial en la vía pública. Una motocicleta de alto cilindraje pasó a alta velocidad, perdiendo el control e impactando contra la modelo, lo que le causó graves heridas.

La actriz no sobrevivió al incidente, a pesar de los esfuerzos por mantenerla con vida. Por su parte, la Policía de Rusia investiga si el conductor, identificado como Maxim Zaviryukha, incumplió las normas de tránsito.

Imágenes de impacto

Testigos en el lugar grabaron el momento del arrollamiento. En las fuertes imágenes que circulan en redes sociales se observa a Ksenia Dobromilova situada en un costado de la calle cuando, de forma imprevista, el motociclista la embistió y quedó tendido sobre el asfalto.

Dos personas, aparentemente del equipo de producción, corrieron a auxiliarla. Según reportes, la víctima presentó múltiples fracturas y un traumatismo craneal.