Creadora de contenido pierde la vida delante de sus hijos: fue acribillada en su casa

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La creadora de contenido brasileña Pâmela Guimarães, conocida por compartir videos de familia, belleza y estilo de vida en redes sociales, murió tras ser atacada a tiros frente a sus cuatro hijos dentro de su vivienda en Brasil.

La joven, de apenas 26 años, residía en en el estado de Paraná. Según reportes, un hombre llegó hasta su casa y la llamó desde un vehículo. Pâmela salió para ver qué ocurría, pero al notar algo extraño intentó regresar al interior de la vivienda. Fue entonces cuando recibió varios disparos.

Sus hijos estaban dentro de la casa durante el ataque

Uno de los detalles que más ha conmocionado a la audiencia es que sus cuatro hijos se encontraban en el lugar al momento del crimen, incluyendo un bebé de apenas meses de nacido.

La influencer fue trasladada a un centro médico, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. Hasta ahora, el atacante continúa prófugo y las autoridades mantienen abierta la investigación.

En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a compartir algunos de sus últimos videos y publicaciones, donde aparecía junto a sus hijos mostrando escenas cotidianas y mensajes cargados de amor familiar.

Vinculan conflicto previo con su asesinato

Según medios internacionales, la policía estaría investigando si el asesinato de Pamela tiene relación con un doble crimen ocurrido en el 2022, el cual la salpicó.

En aquel momento, dos mujeres fueron tiroteadas dentro de una casa y los informes mencionaron que, la creadora de contenido habría tenido un problema con ellas en el pasado y "tenía vínculos con alguien involucrado en el narcotráfico".