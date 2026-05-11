Cantante de tecnocumbia muere tras recibir ráfaga de 90 disparos

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 10 de mayo, a las 12:40 p. m., se registró un ataque armado en Guayaquil, Ecuador, donde murió la cantante de tecnocumbia Darlyen Nicole Agraces Camejo, exintegrante del grupo Alta Tentación.

Los hechos se desarrollaron entre las calles Pedro Pablo Gómez y Esmeraldas, en el centro de la ciudad mientras la artista viajaba en compañía de otras personas.

Según los primeros reportes, el grupo viajaba en una camioneta Chevrolet Tahoe cuando fueron sorprendidos por un comando armado que realizó cerca de 90 disparos contra el vehículo.

Víctimas mortales del ataque

La cantante resultó herida de gravedad y fue trasladada al Hospital de Guayaquil, donde falleció pese a los intentos de los especialistas.

En el incidente murieron otras dos personas, identificadas como Geovanny Muñoz, de 30 años, y Carlos Carrillo, de 25. Un familiar cercano confirmó a las autoridades que la única mujer en el ataque perteneció a la agrupación Alta Tentación.

Detalles del caso

Según versiones recopiladas por el medio El Universo, dos sujetos no identificados que se conducían en una camioneta marca Ford, modelo Explorer, detonaron su armamento contra la 4x4.

Los homicidas dispararon decenas de veces contra los ocupantes del auto; la carrocería quedó perforada producto de los impactos. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.

Imágenes de impacto

Testigos captaron a las víctimas en un material sensible. Un video que circula en redes sociales está en boca de todos por las impactantes imágenes del vehículo y las tres personas fallecidas.