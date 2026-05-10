Sindy Lazo revive el dolor que vivió tras polémica con George Harris

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La actriz venezolana, Sindy Lazo, volvió a abrir una de las heridas más difíciles de su vida pública. En una emotiva entrevista con Luis Olavarrieta, la ganadora de "MasterChef Latino" recordó el episodio que protagonizó años atrás con el comediante George Harris.

En aquel momento, Lazo lo acusó de realizar comentarios sexuales ofensivos durante uno de sus espectáculos.

Entre lágrimas y con visible emoción, la hija de Mimí Lazo confesó que el impacto emocional de esa situación fue tan fuerte que terminó alejándose completamente del ojo público durante varios años.

“No sabía cómo defenderme”: el duro relato de Sindy Lazo

Durante la conversación, Sindy recordó que todo ocurrió poco después de coronarse ganadora del reality, un triunfo que, según explicó, debía representar uno de los momentos más felices de su carrera. Sin embargo, asegura que el escenario cambió abruptamente tras las declaraciones de Harris.

“A los dos días de haber ganado y de haberle dedicado el premio a mi país, sacó una cosa terrible, fuera de contexto”, expresó la actriz, antes de repetir la frase que asegura jamás pudo olvidar.

La actriz confesó que el ataque mediático y las reacciones en redes sociales terminaron afectando profundamente su estabilidad emocional. “Me tomó seis años”, afirmó al explicar el tiempo que necesitó para sentirse preparada para hablar nuevamente del tema.

El sufrimiento de Mimí Lazo

Más allá de las críticas o la exposición pública, Sindy aseguró que lo más difícil fue ver a su madre sufrir por la situación. La actriz explicó que en ese momento no tenía las herramientas emocionales para enfrentar el escándalo ni para responder públicamente a los comentarios que inundaban internet.

“No sabía qué decir”, confesó, dejando claro que durante años optó por esconderse del foco mediático mientras intentaba procesar todo lo ocurrido.

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron que en 2021 tanto Sindy como Mimí Lazo denunciaron públicamente los comentarios del humorista, calificándolos de misóginos y violentos.

El regreso de Sindy Lazo tras años de silencio

Las recientes declaraciones también han sido interpretadas como parte de una nueva etapa para Sindy Lazo, quien poco a poco ha retomado apariciones públicas y entrevistas tras varios años de perfil bajo.

En otras conversaciones recientes, la actriz ha hablado abiertamente sobre los procesos emocionales que atravesó lejos de las cámaras y sobre cómo el dolor terminó transformando su manera de relacionarse con la fama y la exposición pública.