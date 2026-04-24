El emotivo regreso de Sindy Lazo a Venezuela después de 12 años

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¡El buen hijo siempre vuelve a casa! Ese refrán hoy le queda perfecto a la actriz venezolana Sindy Lazo, quien regresa a Venezuela tras 12 años en España. La artista se mostró muy nostálgica en hablar del gran amor a su madre, la respetada actriz Mimí Lazo.

Sindy en casa

En una entrevista con la periodista Shirley Varnagy la mañana de este viernes 24 de abril, contó que para ella es una muestra de respeto, amor y lealtad llevar el apellido Lazo en honor a su progenitora.

Fue muy honesta en contar que Mimí se había casado con su papá Orlando Aoun, para que ella pudiese llevar el apellido. Pero el Lazo tiene un valor muy importante en su corazón.

Destacó que para su madre el público es familia, y por eso es tan importante el contacto con la gente en sus obras y en sus personajes en novelas que han quedado marcados, como Gladys López en “Voltea pa' que te enamores”.

“Mi mamá se ha dedicado a su carrera, ella es esto. Y mucha gente nos había hecho creer y sentir que todo lo que mi mamá había construido en 40 años no existía, que la gente se había olvidado de ella. Cuando mi madre aterrizó en Maiquetía fue increíble el amor del público”, contó.

Destacó que pasó 12 años fuera de Venezuela por temor a pensar que no tendría la cercanía con la gente. Además, tenía el pasaporte vencido.

Visitando lugares mágicos

El regreso de la ganadora de MasterChef Latino, es muy especial para vivirlo con su famosa progenitora, quien la acompaña en su regreso.

Sindy que ofrecerá en el Centro Cultural Chacao “Gorda y Feliz y otras mentiras” el 8 y 9 de mayo, ha visitado lugares de Caracas como El Alanza, donde se fotografió muy sonriente.

Las muestras de cariño no se han hecho esperar de internautas, por verla en el país que la vio nacer y formarse como una profesional de la actuación.