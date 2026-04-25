Sindy Lazo expone un pasado familiar complejo con su padre

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La actriz y presentadora venezolana Sindy Lazo compartió un testimonio sobre su pasado familiar. En una reciente entrevista, la hija de Mimí Lazo profundizó en un episodio que marcó un antes y un después en su vida.

La llamada que lo cambió todo para Sindy

Mientras residía en Caracas, recibió una dura llamada de su padre desde Miami que cambiaría su visión hacia él. Según relató la ganadora de MasterChef Latino, su progenitor le aseguró que iba a revelarle una "gran verdad" relacionada con su madre.

Aquel día la actriz perdió todo el vínculo con su padre Orlando Aoun tras el peso emocional de la conversación, aunque la supuesta “verdad” nunca llegó a concretarse del todo en su entendimiento.

Un lazo con su madre inquebrantable

Tras el episodio, su relación con su madre se fortaleció, decidió usar el apellido Lazo como una forma de honrar a su progenitora y todo su legado, más allá de un trámite legal.

Además, reveló el pasado complejo de sus padres en un contexto social y familiar delicado, motivado principalmente por la necesidad de formalizar su situación y otorgarle el apellido paterno en una época marcada por valores conservadores y presiones externas.