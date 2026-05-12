José Luis Rodríguez "El Puma" visita querido país, tras 11 años de espera

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El cantante, compositor y actor venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” regresa a Paraguay, para realizar un show cargado de romanticismo en el Teatro del Banco Central del Paraguay (BCP).

Regreso a Paraguay

La cita es la noche de este martes 12 de mayo que el baladista derrochará talento a sus fanáticos, con los temas más importantes de su carrera como “Pavo real”, “Dueño de nada”, “Se busca”, “Agárrense de las manos”, entre otros.

Rodríguez se encuentra en Paraguay, donde ha ofrecido una conferencia de prensa para compartir con los medios detalles del show, como que estará cargado de baladas románticas, pop latino y ritmos tropicales, los cuales se mantienen muy vigentes en sus fanáticos.

Mensaje a sus fans paraguayos

“Mi Paraguay querido después ser 11 años nos volveremos a reencontrar en el Teatro BCP. Celebraremos juntos cantando las canciones de siempre. Gracias a todos los medios de comunicación que se dieron cita en la conferencia de prensa”, escribió en Instagram.

En las imágenes de la rueda de prensa se muestra un artista con mucha vida, feliz y hablando de su carrera, esa con la que ha realizado música, cine, televisión y hasta realities, como en el 2024 cuando estuvo en el show de Telemundo “Top Chef VIP 3”.