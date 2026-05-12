Don Francisco regresa a la televisión a los 85 años ¡Felicidades!

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La industria de la televisión está de fiesta, al confirmarse el regreso de Don Francisco a las pantallas con un programa de entrevistas, historias emotivas y diversión para el público hispano. La noticia corre en los medios, reseñando que el chileno vuelve a Univisión, cadena que fue su hogar por décadas.

Un regreso muy esperado

Don Francisco que fue por muchos años el rostro del exitoso show “Sábado Gigante”, se ha mostrado muy feliz por volver al set de grabación, cámaras, equipo y en especial, por conectar con el cariño del público que jamás ha dejado de seguir su carrera y legado.

El conductor cuyo nombre de pila es Mario Kreutzberger, siente una emoción muy enorme por volver a Univisión en Miami, para un programa que promete encantar a la audiencia, por las emotivas historias que serán reveladas.

La noticia fue confirmada por la misma planta, destacando que el animador forma parte de la parrilla de programación 2026-2027, pero, los detalles específicos y el nombre del programa se mantienen aún bajo reserva.

Gratitud y compromiso

“Hoy recibo con mucha alegría y gratitud esta nueva oportunidad de volver a Univisión, una casa que ha sido parte fundamental de mi vida y de mi historia. Quiero agradecer sinceramente a Televisa-Univisión por la confianza, y al público”, ha escrito en Instagram.

El conductor que se despidió de la televisión en el año 2015, asegura que vuelve con humildad, entusiasmo y con el mismo respeto de siempre por quienes están del otro lado de la pantalla.

Tras su salida de la TV, el nacido el 28 de diciembre de 1940, se mantuvo muy activo en las plataformas digitales con show de entrevistas llamado “Vale la pena”, en el que conversó con grandes como Raúl González, Don Omar, Jackie Guerrido, Cristina Saralegui, Adamari López, Ismael Cala, entre otros.