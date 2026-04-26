El invitado sorpresa de Rawayana en el concierto de Bogotá

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Rawayana inició su gira mundial “¿Dónde es el after? Tour” en Bogotá, Colombia, con dos show sold out en el Movistar Arena. Durante su última fecha en la ciudad, la banda venezolana tuvo un invitado especial.

Se trata del cantante colombiano Fonseca que llegó para sumarse a la fiesta en el recinto y recitar el tema “VENGA lo que VENGA”, una colaboración de los artistas que se estrenó hace un año.

Por primera vez en un mismo escenario, Rawayana y Fonseca se unen para llevar al público una interpretación digna para un público enérgico en la capital colombiana.

“Lo mejor es que mientras estábamos de lanzamiento nos fuimos a seguir el after en el Gracias por invitarme a ser parte de esta noche tan especial”, comentó el colombiano que también celebra el lanzamiento de album “Antes que el tiempo se vaya”.

Rawayana lleva el after a todo el mundo

Rawayana recorrerá el mundo con su fiesta caribeña y su sonido tropical este 2026 para llegar a todos sus fanáticos. Varias presentaciones se encuentran agotadas hasta la fecha.

La agrupación tendrá presentaciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, llegando a nuevos países para dominar el mercado con su música.

“¿Dónde es el after?”, el sexto álbum de estudio de la banda contiene 23 canciones con colaboraciones inéditas de Manuel Turizo, Elena Rose, Justin Quiles, Jowell & Randy, Magic Juan, Mazzarri, Carín León, Grupo Frontera, Servando & Florentino y Joaquina.