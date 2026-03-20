Beto de Rawayana aparece junto a Tini, Messi, Ulises y De Paul en un video lleno de estrellas

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En un junte para la posteridad, fue captado Beto Montenegro, vocalista de la reconocida agrupación venezolana y ganadora de Latin Grammy, Rawayanna, en el video clip de Tini titulado “Dos Amantes”.

Acompañado de grandes figuras como el astro jugador argentino Lionel Messi, el cantante y compositor argentino Ulises bueno y el también futbolista del inter de Milan de Paul, la producción una fusión de pop con cumbia que está conquistando las plataformas digitales.

Un clip repleto de estrellas

Esta reunión de distintas estrellas de la música y el deporte ha sido el junte perfecto. En el video, todos están sentados en una mesa mientras disfrutan de una buena comida y comparten entre ellos.

La presencia de Beto fue sorpresiva para sus fanáticos, quienes no esperaban su actuación en el audiovisual que acumula casi dos millones de reproducciones solo en YouTube.

Beto Montenegro y su éxito con Rawayana

En las próximas semanas Rawayana se embarcará en un recorrido por el mundo con su “¿Dónde es el after tour?” con el cual llegarán a países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

La primera parada será el 17 de abril en Bogotá, Colombia, para continuar con su paso por las demás naciones. El éxito de su último trabajo discográfico reafirma el dominio y la evolución de su música con 23 canciones.