Annakarina estrena su primer álbum “Katarsis” y apunta a los Latin Grammy

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La cantante venezolana, Annakarina Osmi, está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Con el lanzamiento de “Katarsis”, su primer álbum de estudio, la artista abre las puertas de su historia personal a través de 13 canciones que recorren distintas etapas de su vida emocional y que, según ella misma, representan una auténtica liberación.

“Cada uno de mis temas fue demasiado sentido, nació desde la emoción real de una historia”, asegura la intérprete, quien encontró en la música la manera de transformar experiencias difíciles en canciones capaces de conectar con quienes han atravesado procesos similares.

Un álbum que nació como una liberación

El nombre del disco no fue una elección casual. Para Annakarina, “Katarsis” resume perfectamente el viaje emocional que vivió durante la creación del proyecto.

“Ese disco fue mi catarsis”, afirma la cantante. Incluso recuerda que la idea surgió mientras conversaba por WhatsApp sobre las críticas y señalamientos que recibió al compartir algunas de sus vivencias en sus canciones. “Mi respuesta fue: ‘este es mi sentir, esta es mi catarsis’”.

La artista decidió escribirlo con “K” como una referencia directa su sello digital y al significado personal que tiene esa letra dentro de su identidad artística.

Uno de los aspectos más llamativos de “Katarsis” es la manera en que las canciones parecen contar una historia completa que va desde el dolor de una ruptura hasta el empoderamiento y la reconstrucción personal.

Sin embargo, Osmi asegura que no fue algo planeado. “Fue perfectamente ordenado por el universo. Yo no tenía pensado que fuera así”, explica.

La cantante revela que cada tema fue escrito en el momento exacto en que estaba viviendo determinadas emociones, lo que terminó dando forma a una narrativa casi perfecta. Entre todas las canciones, destaca especialmente “Conmigo”, tema que nació durante su separación.

“Manifestaba literalmente ese dolor, pero también ese empoderamiento que tienes cuando dices: ‘esto ya no funciona y voy adelante’”, comenta.

"Ahora empieza el adiós", una canción que terminó salvándola

El cierre del álbum llegó con “Ahora empieza el adiós”, una canción que, paradójicamente, no pensaba incluirla en esta etapa de su carrera. Sin embargo, una serie de circunstancias personales la llevaron a reencontrarse con la letra en un momento particularmente difícil.

“Fue como un recordatorio. Sentía como si la hubiese escrito mi cantante favorita para mí”, recuerda.

Lo más sorprendente fue descubrir que aquella canción terminó funcionando como una especie de mensaje que ella misma se había dejado en el pasado. “Fue como yo misma motivándome sin querer”, confiesa.

Sobre la historia que inspira el videoclip, explica que está basada en hechos reales, aunque con ciertos elementos de ficción. El mensaje central, sin embargo, permanece intacto y es la sensación de estar junto a alguien que emocionalmente ya se fue.

La mirada puesta en los Latin Grammy

Además de representar un logro artístico, “Katarsis” también marca un paso importante en su carrera profesional. La barquisimetana se postuló a los Latin Grammy en las categorías de “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo” y “Mejor Nuevo Artista” un proceso que decidió emprender tras cumplir con los requisitos necesarios como artista independiente y la motivación de su productor Yoel Vivas.

De cara al futuro, la venezolana adelanta que seguirá componiendo desde la emoción, aunque con una energía diferente. “Quiero hacer algo más atrevido, más alegre, más movido”, señala.

Annakarina también planea experimentar con nuevos ritmos sin abandonar la esencia que la caracteriza. Salsa, merengue y bachata aparecen entre las posibilidades para una próxima producción que promete mostrar nuevas facetas de una artista que encontró en la vulnerabilidad su mayor fortaleza.

Asimismo, se prepara para “Katarsis Tour”, un viaje musical en vivo que llevará a escenarios en Estados Unidos, México, Colombia y su tierra natal, Venezuela.

Después de convertir el dolor en canciones, Annakarina Osmi parece lista para escribir un nuevo capítulo. Y si algo dejó claro “Katarsis”, es que sus emociones seguirán siendo el motor principal de su música.

NOTA DE PRENSA