Chyno y Nacho y Elena Rose se juntan en “D' Lejitos” y estrenan el video oficial

Suscríbete a nuestros canales

Chyno y Nacho continúan celebrando su regreso como dúo con el estreno del video oficial de “D’Lejitos”, su colaboración con la reconocida cantante y compositora venezolana Elena Rose. El videoclip está disponible desde este jueves 13 de agosto a las 6:00 p. m., a través de sus canales oficiales de YouTube.

“D’Lejitos” forma parte de Radio Venezuela, el proyecto discográfico con el que Chyno y Nacho regresaron para reconectar con sus raíces y rendir homenaje al talento, la identidad y la cultura venezolana. La canción reúne a tres referentes de distintas generaciones en una propuesta cargada de sensibilidad, nostalgia y emoción.

El video, filmado en Medellín, Colombia, presenta una mirada visual íntima y emotiva que acompaña la esencia de la canción. La química artística entre Chyno, Nacho y Elena Rose se convierte en el hilo conductor de una historia que habla de esas conexiones que, incluso en la distancia, permanecen intactas.

Una colaboración de altura

Con este lanzamiento, Chyno y Nacho siguen ampliando el universo audiovisual de Radio Venezuela y consolidando una nueva etapa en su trayectoria, marcada por el reencuentro con su público, las colaboraciones entre artistas venezolanos y la celebración de una historia musical que ha acompañado a varias generaciones.

Por su parte, Elena Rose aporta al tema su sensibilidad como intérprete y compositora, sumándose a una colaboración que une experiencias, sonidos y emociones bajo una misma identidad venezolana.