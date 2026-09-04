Elena Rose y Alleh cantan con sabor en Premios Juventud 2026 ¡Venezuela brillando!

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Elena Rose, cantautora de raíces venezolanas, se subió a la tarima del Starlite Marbella en Andalucía, para ofrecer una presentación en Premios Juventud 2026 que reunió varios de los momentos más importantes de su actual etapa musical.

Elena Rose y Alleh / Cortesía

Elena Rose llega con varios motivos para celebrar

La artista, cuyo nombre de pila es Andrea Elena Mangiamarchi, tuvo una participación especialmente destacada durante la gala, pues interpretó su canción “Quién contra mí”.

Asimismo, se unió a Alleh para cantar “Tututu” por primera vez en televisión y también compartió escenario con Silvestre Dangond para presentar “Efectos secundarios”, su más reciente lanzamiento.

Rose de 31 años se movió por todo el escenario con sabor y mucha sensualidad teniendo un momento de "perreo" con Alleh, logrando enloquecer al público por sus movimientos y talento.

La presentación ocurre en medio de uno de los años más importantes para la carrera de Elena Rose. En 2026, la venezolana hizo historia al convertirse en la primera artista latina en recibir el BMI Impact Award, reconocimiento que destaca su influencia y trayectoria como compositora y artista dentro de la industria musical.